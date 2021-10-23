  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9.555
  • Euro 11.12
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Bıçakla Göğsünden Yaraladı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Bıçakla Göğsünden Yaraladı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:   22.10.2021 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Girne’de, Mücahitler Caddesi üzerine bulunan bir apartmanın giriş kısmında, B.S.O.(E-25) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Clinton IKECHUKWU(E-25)’yu göğüs kısmından yaralamıştır.

     Olayda yaralanan Clinton IKECHUKWU, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. B.S.O.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte para olayında zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak23 Ekim 2021 Cumartesi 10:09
  • DSÖ: Meme kanseri en çok Avrupa'da görülüyor23 Ekim 2021 Cumartesi 09:35
  • Yaz saati uygulaması sona eriyor23 Ekim 2021 Cumartesi 09:34
  • Sucuoğlu' nun Özel Kalemi Tutuklandı23 Ekim 2021 Cumartesi 08:52
  • Hava bugün nasıl olacak?23 Ekim 2021 Cumartesi 08:51
  • Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında Öğrencilere Yönelik Ödül Töreni Yapılacak22 Ekim 2021 Cuma 19:39
  • Pazartesi adaylıktan çekilebilir...Saner "Son kararımı Pazartesi vereceğim" açıklaması yaptı22 Ekim 2021 Cuma 18:07
  • Video skandalında 3 tutuklu! Soruşturma daha da derinleşiyor...Videonun gerçek olduğu ileri sürüldü...22 Ekim 2021 Cuma 17:57
  • Cumhurbaşkanı Tatar Yassıada’yı Ziyaret Etti22 Ekim 2021 Cuma 17:33
  • UCLG-MEWA’dan KTBB’ye Ziyaret22 Ekim 2021 Cuma 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti