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Bıçakladığı adamı suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

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Karaman’da iki araç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kovalamaca cinayetle bitti. Katil zanlısı ise bıçakladığı kişiye ölmesin diye olay yerinde suni teneffüs yaparken, ambulansla da başında hastaneye kadar gitti.
Bıçakladığı adamı suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşildere köy yolunda karşılaşan araçlar, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında kovalamaca başladı. İki araç Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan jandarma uygulama noktasına 500 metre kala ana yol üzerinde biri diğerinin önünü kesti.

Araçlardan inen Mehmet S. ile Yusuf Koçaker, arkadaşlarının gözü önünde bıçakla birbirlerine saldırdı. Mehmet S. (23), bıçakla Yusuf Koçaker’i (30), kolundan ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Koçaker, kanlar içinde yere yığıldı.

SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Yoldan geçmekte olan vatandaşların kaza var ihbarı üzerine olay yerine gelen uygulama noktasındaki jandarma ekibi, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görerek sağlık ekibi istedi. Kalbi duran Koçaker’e uygulama noktasında görevli bir Astsubay Başçavuş kalp masajı yaparken, Koçaker’i bıçaklayan katil zanlısı Mehmet S. de şahsın ölmemesi için suni teneffüs yaptı.

Katil zanlısı Mehmet S., gelen ambulansla da bıçakladığı Koçaker’in başında hastaneye kadar gitti. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Koçaker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma katil zanlısı şahısla birlikte her iki araçta bulunan 1’i kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada Mehmet S’nin Karaman Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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