Bıçaklama yaralama!

Lefkoşa’da Hasan Uzman Sokak üzerinde, dün, V.B. (E-26), aralarındaki sorun yüzünden tartıştığı Erhan Tunç’u tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ el bileğinden yaraladı.
V.B. tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
Lefkoşa’da Hasan Uzman Sokak üzerinde, dün, V.B. (E-26), aralarındaki sorun yüzünden tartıştığı Erhan Tunç’u tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ el bileğinden yaraladı.
V.B. tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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