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Bıçaklama yaralama!

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Bıçaklama yaralama!
Bıçaklama yaralama!

Lefkoşa’da Hasan Uzman Sokak üzerinde, dün, V.B. (E-26), aralarındaki sorun yüzünden tartıştığı Erhan Tunç’u tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ el bileğinden yaraladı. 

V.B. tutuklandı. 

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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