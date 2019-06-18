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Bıçaklı: Asgari ücret ivedi olarak değiştirilmeli

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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun “çok ivedi” olarak toplanması ve çalışanların kaybettiği alım gücünü dikkate alarak yeni Asgari Ücreti günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlemesi gerektiğini vurguladı.
Bıçaklı: Asgari ücret ivedi olarak değiştirilmeli

Bıçaklı yazılı açıklamasında, son dönemlerde ülkede dövizin ciddi şekilde yükselmesinin akaryakıta, gaza ve otomatik olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeniyle çalışanların ve halkın alım gücünüyüzde 30-35 oranında düşürdüğünü kaydetti. 

Bıçaklı, birçok çalışanın bugünkü Asgari Ücretle açlık sınırının altında kaldığını belirterek, şu çağrıyı yaptı:

“Haziran sonu itibarı ile bütün siyasilerde dahil olmak üzere 6 aylık hayat pahalılığı ödeneği kamu çalışanlarına ödeneceği nedeniyle Asgari Ücret Komisyonu çok İVEDİ olarak toplanmalı ve çalışanların kaybettikleri alım gücüde dikkatte alınarak yeni Asgari Ücret günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmeli ve 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmaya konmalıdır. Bu konuda ilgilileri göreve çağırıyoruz.”

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