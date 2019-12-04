Bıçaklı: Asgari Ücret Komisyonu acilen toplanmalı ve yeni asgari ücreti belirlemeli

Bıçaklı yazılı açıklamasında, asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği ve tüm masraflarını rahatça karşılayabileceği bir ücret olması gerektiğini belirtti.
Özellikle özel sektörde, sendikasız olarak, günde 10-12 saat, asgari ücretin de altında ücretle işçi çalıştırıldığını ve emek sömürüsü yapıldığını ifade eden Bıçaklı, “başta Çalışma Bakanı olmak üzere hükümeti bu konularda sonuç üretme adına acilen göreve davet ediyoruz” dedi.
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