Bıçaklı: Bu Yıl Da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Buruk Kutluyoruz

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede, ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gittiğini savunarak, bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı buruk kutladıklarını belirtti.

Bıçaklı 1 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesajda, Amerika’nın Şikago kentinde 1 Mayıs 1886 yılında çalışanların 8-8-8 için yaptıkları grev ve eylemlerin dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde onlarca işçinin hayatını kaybettiğini ve birçok sendikacının tutuklanıp, 5 tanesinin idam edildiğini belirtti.

Çalışanların ilk kez kendi uluslarında bir başarıya imza atarak, grev hakkının tanınmasını ve günlük çalışma saatinin 8 saate düşürülmesi için verilen mücadelede hür ve serbest sendikalaşmayı kazandırdığını ifade eden Bıçaklı, bu mücadelenin, diğer dünya halklarına da çağdaşlığın ve örgütlü demokrasinin gelmesini sağladığını kaydetti.

“Bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkemizdeki sendikalar olarak örgütlenme hakkımız varsa ve haklarımızı talep edebiliyorsak, hiç şüphesiz 1886 yılında çalışanların Şikago’da vermiş oldukları onurlu mücadelenin bir sonucudur” diyen Bıçaklı, bu mücadeleyi veren emekçileri saygıyla andı.

Ülkede hükümetlerin yanlış kararlar aldığını savunan Arslan Bıçaklı, bunun neticesinde ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gittiğini ileri sürdü. Bıçaklı, bunun, çalışanların ve tüm halkın üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı buruk kutladıklarını belirtti.

Bıçaklı ayrıca, Kıbrıs konusundaki görüşmelerin gündemde olduğu bu günlerde yapılan görüşmelerin olumlu bir sonuca ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, “Adamızda bundan sonra bütün insanların barış içinde yaşamasını dileriz” dedi.

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anarak, tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.