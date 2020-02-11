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Bıçaklı: “Hakemler Daha Dikkatli Olmalı”

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Bıçaklı: “Hakemler Daha Dikkatli Olmalı”
Bıçaklı: “Hakemler Daha Dikkatli Olmalı”

Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı basın açıklaması yaparak hakemlerin maçlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini kulüp yöneticilerinin de istenmeyen olaylar yaracak hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi.

Bıçaklı basın açıklamasında şöyle dedi “2019-2020 Futbol Sezonunun sonuna doğru geliyoruz. 18. haftayı tamamladığımız bu günlerde, özellikle son haftalarda hakem hataları ciddi şekilde artıyor. Bugünden sonra oynanacak bütün maçlar telafisi mümkün olmayacak maçlar olacaktır. Bu nedenle bütün hakemlerimiz maçlara daha fazla motive olmalı ve hata paylarını sıfıra düşürecek şekilde hazırlanmalıdırlar. Çünkü kulüp başkanı ve yöneticilerin de bu süreçte harcadıkları emek ve mali giderler çok fazla artmıştır.

Hiçbir yöneticinin hakemlere karşı istenmeyen olaylar yaratacak hareketlerde bulunmaması gerekir. Ancak hakemler de kimsenin emeğini hiçe saymadan maçların sonucuna etki yapmayacak kararlar vermelidirler.

Bu vesile ile bütün kulüplerimize ve hakemlerimize bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim.”

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