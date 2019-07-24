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Bıçaklı: Hükümet olduğunu iddia edenlerin toplumun malı olan kurumları satma yetkisi yoktur

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TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, toplumun malı olan KIB-TEK, Telefon Dairesi, Süt Kurumu, TÜK, kooperatifler gibi kurumlara sahip çıkmak yerine satmak için Türkiye ile protokol imzaladığını söyledi.
Bıçaklı: Hükümet olduğunu iddia edenlerin toplumun malı olan kurumları satma yetkisi yoktur

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, “Hükümet olduğunu iddia eden siyasiler, bu kurumlara yatırım yaparak toplumun değerlerine sahip çıkmaları yerine, beceriksiz siyasilerin yanlış yönetimleri ve bilerek, isteyerek yatırım yapmayarak verimsiz hale getirerek, toplumdan yetki almadan bu kurum ve kuruluşları satmak için koltuk ve para uğruna TC ile protokol imzalamaktadırlar” ifadesinde bulundu. 

Bıçaklı, hükümete çağrı yaparak, “Ya bu yanlıştan vazgeçin ya da ülkede çalışma barışı bozulacak, çünkü halkımızla birlikte TÜRK-SEN olarak bu kurumlara sahip çıkma adına her türlü yasal ve Anayasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

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