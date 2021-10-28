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Bıçaklı, hükümete zamları geri alma çağrısı yaptı

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Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, “İstifa etmiş ve hiçbir yetkisi olmayan hükümet her gün zam yaparak halkımızı açlığa mahkum etmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Bıçaklı, hükümete zamları geri alma çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümete zamları geri alma çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, “İstifa etmiş ve hiçbir yetkisi olmayan hükümet her gün zam yaparak halkımızı açlığa mahkum etmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Temel tüketim maddelerine, akaryakıt ve gaza yapılan zamlarla halkın açlığa mahkum edildiğini kaydeden Bıçaklı, “Her gün bu zam kararlarını alan ve halkımızı yok oluş noktasına getiren bu hükümet, bugünden tezi yok işgal ettikleri bu koltukları terk etmelidirler ve bir an önce halkın iradesine başvurmalıdırlar.” dedi.

Halka sandıktan hesap sorma çağrısında bulunan Bıçaklı, hükümeti oluşturan üç siyasi partinin barajın altında bırakılması gerektiğini savunarak, “Aksi takdirde bu toplum acı çekmeye ve daha kötü günlere sürüklenmeye devam edecektir.” iddiasında bulundu.

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