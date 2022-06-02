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Bıçaklı: Özel sektör çalışanları açlığa mahkum edildi

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TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı açıklama yaptı.
Bıçaklı: Özel sektör çalışanları açlığa mahkum edildi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yapılan zamlarla halkın önemli bölümünün yaşamını sürdüremez hale getirildiğini söyleyerek, zamların geri alınması veya alım gücünün yerine konması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, “Aksi takdirde TÜRK-SEN bütün sendikalar, sivil toplum örgütleri ve halkımızla birlikte yasal eylem hakkını kullanarak bu yok oluşa tepki koyacaktır” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, hükümetlerin ülkedeki mevcut sorunlara çözüm bulma yerine aldıkları yanlış kararlarla ve akaryakıt, enerji ve dolaylı yollarla bütün tüketim maddelerine sürekli olarak zam yaptığını, yapılan zamlarla halkın “büyük bir kısmı yaşamlarını sürdüremez duruma getirildiğini” savundu.

Bir yıl içerisinde bütün tüketim maddelerine nerdeyse yüzde 300 zam yapıldığını belirten Bıçaklı, emek sınıfının ve özellikle de asgari ücretle “açlık sınırının altındaki bir ücretle çalıştırılan” özel sektör çalışanlarının açlığa mahkum edildiğini  ileri sürdü.

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