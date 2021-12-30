  • BIST 1.887,62
  • Altın 739.94638
  • Dolar 12.8714
  • Euro 14.5823
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Bıçaklı, son belirlenen asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini açıkladı

» »
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, son belirlenen asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini açıkladı.
Bıçaklı, son belirlenen asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini açıkladı

 

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son belirlenen 7.000,00 TL’lik asgari ücrete yazılı itiraz eden işverenleri kınayarak, asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini bildirdi.

Arslan Bıçaklı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en son belirlediği Resmi Gazete’de yayınlanan 7.000,00 TL aylık asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

“YETERSİZ VE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Özellikle ülkede son dönemlerde bütün tüketim maddelerine sürekli olarak yüzde 100 zam yapıldığını ve dövizin neredeyse yüzde 100 oranında arttığını ifade eden Bıçaklı, bu dönemde asgari ücrete yapılan yüzde 40 zammın yetersiz ve kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Bu nedenlerden dolayı yeni belirlenen 7.000,00 TL brüt asgari ücrete itiraz edeceklerini kaydeden Bıçaklı, “10 yıl önce 515 Sterlin karşılığı olan asgari ücretin”, bugün de karşılığı olarak 8.240,00 TL olmasını, ayrıca her iki ayda bir hayat pahalılığı uygulanmasını talep etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: 4’lü Hükümet Döneminde Yaptık, Yine Yaparız30 Aralık 2021 Perşembe 13:29
  • Meteoroloji'den aşırı yağış uyarısı30 Aralık 2021 Perşembe 13:28
  • Girne İlçe Emniyet Kurulu toplandı30 Aralık 2021 Perşembe 13:06
  • Sibel Tatar, Lapta Huzurevi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti30 Aralık 2021 Perşembe 13:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar Güzelyurt Barış İlkokulu Ve Zümrütköy İlkokulu’nu Ziyaret Etti30 Aralık 2021 Perşembe 12:29
  • Argasdi’nin 64. Sayısı “AKIL SALDIRI ALTINDA: SAPERE AUDE” Dosya Konusu ile Çıktı30 Aralık 2021 Perşembe 12:03
  • Türk-Sen asgari ücrete itiraz etti30 Aralık 2021 Perşembe 11:55
  • Ataoğlu: DP’nin Tek Hassasiyet ve Önceliği, Halkının Refahıdır30 Aralık 2021 Perşembe 11:51
  • Facebook'taki sahte ev ilanı, bir kadını beş parasız bıraktı30 Aralık 2021 Perşembe 11:44
  • Lefkoşa-Girne anayolunda ot temizliği yapılıyor30 Aralık 2021 Perşembe 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti