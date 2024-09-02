Bıçaklı: Tatar’ın asgari ücretlinin maaşlarına göz dikmesi kabul edilemez

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın asgari ücretin bin dolar olamayacağına yönelik yaptığı açıklamaya işaret ederek, söz konusu açıklamaları eleştirdi.

Bıçaklı’nın açıklaması şöyle:

“Ülkemizde özellikle son dönemlerde dövizinde sürekli olarak yükselmesiyle bütün tüketim maddelerine, sağlığa, eğitime sonuç olarak nerdeyse her şeye yüzde 300 artış yapılmıştır.

Halkımız, çalışanlar ve özelliklede açlık sınırının altında maaş alan ve günde 12-14 saat çalıştırılan asgari ücretliler tamamen açlığa mahkum edilmiştir.

Bunları görmezden gelen ülkenin Cumhurbaşkanı makamında oturan ve bu sıkıntıların baş sorumlusu olan Cumhurbaşkanı Tatar asgari ücretin bin dolar düzeyinde olmasını çok görüyor ve böyle asgari ücret olmaz diyor. Ve sermayenin temsilciliğini ve sözcülüğünü yaparak emek düşmanlığı yapıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayında bir eli yağda bir eli balda, oturarak yedi bin dolar maaş alan milyonlarca örtülü ödenek kullanan onlarca danışman ödeyen Tatar, bir de dönüp asgari ücretlinin maaşlarına göz dikmesi kabul edilemez.

Ne ekersen onu biçersin atasözüne baktığımızda ilk seçimde emekçiler sandıkta bunun hesabını soracaktır sn. Tatar siz sermayenin sözcülüğünü yapmaya devam edin.”