  • BIST 10048.45
  • Altın 2732.055
  • Dolar 33.9854
  • Euro 37.6657
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail'de genel grev çağrısı

Bıçaklı: Tatar’ın asgari ücretlinin maaşlarına göz dikmesi kabul edilemez

» »
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bin dolar asgari ücret olamayacağına yönelik yaptığı açıklamayı eleştirerek, “Tatar sermayenin sözcülüğünü yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Bıçaklı: Tatar’ın asgari ücretlinin maaşlarına göz dikmesi kabul edilemez

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın asgari ücretin bin dolar olamayacağına yönelik yaptığı açıklamaya işaret ederek, söz konusu açıklamaları eleştirdi.

Bıçaklı’nın açıklaması şöyle:

“Ülkemizde özellikle son dönemlerde dövizinde sürekli olarak yükselmesiyle bütün tüketim maddelerine, sağlığa, eğitime sonuç olarak nerdeyse her şeye yüzde 300 artış yapılmıştır.

Halkımız, çalışanlar ve özelliklede açlık sınırının altında maaş alan ve günde 12-14 saat çalıştırılan asgari ücretliler tamamen açlığa mahkum edilmiştir.

Bunları görmezden gelen ülkenin Cumhurbaşkanı makamında oturan ve bu sıkıntıların baş sorumlusu olan Cumhurbaşkanı Tatar asgari ücretin bin dolar düzeyinde olmasını çok görüyor ve böyle asgari ücret olmaz diyor. Ve sermayenin temsilciliğini ve sözcülüğünü yaparak emek düşmanlığı yapıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayında bir eli yağda bir eli balda, oturarak yedi bin dolar maaş alan milyonlarca örtülü ödenek kullanan onlarca danışman ödeyen Tatar, bir de dönüp asgari ücretlinin maaşlarına göz dikmesi kabul edilemez.

Ne ekersen onu biçersin atasözüne baktığımızda ilk seçimde emekçiler sandıkta bunun hesabını soracaktır sn. Tatar siz sermayenin sözcülüğünü yapmaya devam edin.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bıçaklı: Tatar’ın asgari ücretlinin maaşlarına göz dikmesi kabul edilemez02 Eylül 2024 Pazartesi 13:26
  • Gökçebel: Nazım Çavuşoğlu’nun artık eğitime vereceği bir şeyi yok, istifa etmeli!02 Eylül 2024 Pazartesi 13:25
  • KIB-TEK'ten 675 TL üzeri borçlular için kesinti uyarısı02 Eylül 2024 Pazartesi 13:24
  • Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücret bin dolar değil, 2 bin dolar bile olur!02 Eylül 2024 Pazartesi 10:12
  • Döviz güne nasıl başladı?02 Eylül 2024 Pazartesi 08:50
  • Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor02 Eylül 2024 Pazartesi 08:49
  • Asya Polatlı, yaşam mücadelesini kaybetti01 Eylül 2024 Pazar 21:22
  • Girne-Tatlısu Anayolu'nda Trafik Kazası: Motosiklet ve Beton Mikseri Çarpıştı01 Eylül 2024 Pazar 17:45
  • Özersay: Görünen o ki maaşları kırpacaklar!01 Eylül 2024 Pazar 16:29
  • Akıncı'dan Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: "Durumum İyi"01 Eylül 2024 Pazar 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti