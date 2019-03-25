Bıçaklı: topluma kurumlarımızı kötü göstermek suretiyle özelleştirmeye zemin hazırlamak istemektedirler.

İşte o açıklama;

TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ

Uzun bir süreden beridir halkın malı olan kurumlarımızı ÖZELLEŞTİRMEK için siyasilerin bir kısmı kurumlar üzerinde çeşitli oyunlar oynayarak hiçbir yatırım yapmamaktda ve topluma kurumlarımızı kötü göstermek suretiyle özelleştirmeye zemin hazırlamak istemektedirler.

Son olarakda Telefon Dairesine uzun zamandan beridir hiç bir yatırım yapılmamakta ve özelleştirmek için bir takım hamlaler yapılmaktadır. Ancak bunun bilinmesini isteriz ki TÜRK-SEN üye sendikaları ile birlikte bu uygulamalara müsade etmeyecektir.

Ülkedeki bu gibi kurumlarımıza dün olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya devam edeceğiz ve günü geldiğinde bütün yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Arslan Bıçaklı

Genel Başkan