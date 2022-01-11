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Bıçaklı, trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden eski Başkanlar Taşkın, Sonsal ve Karal'ı andı

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Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 3 sendikacının, 12 Ocak 1983’te bir sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’ya giderken, trafik kazası geçirdiklerini hatırlattı.
Bıçaklı, trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden eski Başkanlar Taşkın, Sonsal ve Karal'ı andı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, eski Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve eski Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal’ı saygıyla andı.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 3 sendikacının, 12 Ocak 1983’te bir sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’ya giderken, trafik kazası geçirdiklerini hatırlattı.

Aynı kazada 3 sendikacının da yaralandığını ifade eden Bıçaklı, “Ölenlere Tanrı’dan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı yaşam dileriz” dedi.

Görev şehitlerini her yıl kabirleri başında anma töreni yaparak andıklarını ifade eden Arslan Bıçaklı, pandemi nedeniyle bu yıl tören yapılmayacağını kaydetti.

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