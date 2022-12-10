Bıçaklı Yaralama Olayında Aranan Zanlı Yakalandı

09.12.2022 tarihinde, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde bulunan bir araç park alanı içerisinde, Yunus SALİHOĞLU (E-27)’nu bıçakla yaralama suçundan aranan zanlı E.K.(E-49) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
09.12.2022 tarihinde, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde bulunan bir araç park alanı içerisinde, Yunus SALİHOĞLU (E-27)’nu bıçakla yaralama suçundan aranan zanlı E.K.(E-49) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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