  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Bıçaklı Yaralama Olayında Aranan Zanlı Yakalandı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bıçaklı Yaralama Olayında Aranan Zanlı Yakalandı

09.12.2022 tarihinde, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde bulunan bir araç park alanı içerisinde, Yunus SALİHOĞLU (E-27)’nu bıçakla yaralama suçundan aranan zanlı  E.K.(E-49) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Feci Kaza05 Aralık 2022 Pazartesi 11:08
  • Girne'de Ev Yangını03 Aralık 2022 Cumartesi 11:04
  • Girne bölgesi elektrik kesintisi!02 Aralık 2022 Cuma 09:30
  • Girne'de Trafik Kazası29 Kasım 2022 Salı 18:15
  • Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri’nin Topladığı Çöp Miktarı Şaşkınlık Yarattı27 Kasım 2022 Pazar 19:07
  • Girne Yarı Maratonu Yapıldı27 Kasım 2022 Pazar 15:54
  • Uyuşturucu zanlıları soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kalacak26 Kasım 2022 Cumartesi 13:37
  • Güngördü, emekli polislerle biraraya geldi25 Kasım 2022 Cuma 16:57
  • Güngördü Tüm Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü Kutladı24 Kasım 2022 Perşembe 10:51
  • Girne bölgesi elektrik kesintisi24 Kasım 2022 Perşembe 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti