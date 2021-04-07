  • BIST 1.409
  • Altın 456,459
  • Dolar 8,1594
  • Euro 9,6837
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka

Bıçaklı’dan Kıb-Tek’le İlgili Açıklama: “Üyelerimize Ve Kurumlarımıza Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”

» »
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) konusunda yazılı açıklama yaptı.
Bıçaklı’dan Kıb-Tek’le İlgili Açıklama: “Üyelerimize Ve Kurumlarımıza Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) konusunda yazılı açıklama yaptı.

Bıçaklı açıklamasında, son günlerde kurumla ilgili yapılan açıklamalara işaret ederek, “Başta ilgili Bakan olarak Sayın Erhan Arıklı ve diğer bir kısım yetkilileri, sürekli olarak topluma yanlış bilgiler vererek başta Kıb-Tek çalışanları olmak üzere birçok insanı zan altında bırakmakta” iddiasında bulundu.

Kurumda suistimal veya herhangi bir yolsuzluk varsa bunu yapanların derhal tespit edilerek yargıya sevk edilmesini isteyen Bıçaklı, aksi takdirde her gün aynı açıklamalar yapılmasına gerek olmadığını dile getirdi.

Eylem yapan sendikalar, çalışanlar ve bazı milletvekilleriyle ilgili “sivri zekâlı”, “utanmaz” gibi tanımlamalar yapılmasının kabul edilebilir olmadığını anlatan Bıçaklı, bu söylemlerden dolayı özür dilenmesini istedi.

Bıçaklı açıklamasının sonunda “Yıllardır bilerek ve isteyerek Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapmayarak özelleştirmeye altyapı hazırlayanlar bilmelidir ki, Türk-Sen olarak bizler her zaman olduğu gibi bundan sonra da üyelerimize ve Kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasası yasa çalışmaları sürüyor07 Nisan 2021 Çarşamba 13:07
  • Bıçaklı’dan Kıb-Tek’le İlgili Açıklama: “Üyelerimize Ve Kurumlarımıza Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”07 Nisan 2021 Çarşamba 13:01
  • KDF Kıbrıs Müzakereleriye İlgili Bilgi Ve Belgeleri Üç Dilde Yayınladı07 Nisan 2021 Çarşamba 13:00
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Küçük Anıtı’nı Ziyaret Ederek Açıklama Yaptı07 Nisan 2021 Çarşamba 12:58
  • Oğuz,Bankalar Birliği heyetini kabul etti07 Nisan 2021 Çarşamba 12:56
  • Tatar'dan Dünya Sağlık Günü açıklaması07 Nisan 2021 Çarşamba 12:55
  • Arıklı'nın elden alım icraatı elde patladı! Kıb -TEK 350 BİN TL zarara uğratıldı! 1 Milyon $ fazla para verilecek!07 Nisan 2021 Çarşamba 12:37
  • Arıklı'dan keşif bedeli 28$ olan ihale açıklaması... Artık susun!07 Nisan 2021 Çarşamba 12:01
  • Kamuda Örgütlü Sendikalar Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı... “Yoksullaştırmaya Hayır”07 Nisan 2021 Çarşamba 11:57
  • Gençler pandemi kurallarını hiçe sayıp parti yapmıştı!07 Nisan 2021 Çarşamba 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti