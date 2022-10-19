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Bican Akçay'da vurguladı: Köylerimizi yok saymak kabul edilemez!

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Bican Akçay'da vurguladı: Köylerimizi yok saymak kabul edilemez!
Bican Akçay'da vurguladı: Köylerimizi yok saymak kabul edilemez!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Akçay Ocak Kongresi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Açılış, genel görüşme, ocak yönetiminin seçilmesi, dilek ve temenniler gündemiyle toplanan kongrede görev dağılımı da yapıldı. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, ilçe yöneticileri ve CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican da kongrede hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican yaptığı konuşmada, Güzelyurt’a bağlı köyleri yok saymanın kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

 

CTP Akçay Ocak Örgütü yönetimi şu isimlerden oluştu:

Ocak Başkanı: Hasan Çuvalcıoğlu

Sekreter: Özel Özbarışçı

Veznedar: Ahmet Baflı

Faal Üye: İsmail Karabenli

Faal Üye: Selim Özkızan

Faal Üye: Ümit Seheroğlu

Faal Üye: Hüseyin Özkızan

Faal Üye: Ramazan Sönmez

Faal Üye: Sertaç Yorgancı

Faal Üye: İbrahim Özbek

Kadın Örgütü Temsilcisi: Zalihe Karabenli

 

BİCAN: KÖYLERDEKİ YATIRIMLAR HEMEN BAŞLAMALI

Kongrede konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, yıllardır Akçay ve diğer köylere yatırım yapılmadığını vurguladı. Bican, Akçay Ocak Örgütünde bugüne kadar görev alan herkese teşekkür etti, yeni yönetime de başarılar diledi. Akçay'da kaldırım sorununun da yıllardır çözülmediğine vurgu yapan Bican, ayrıca köyde asfalt sorununun olduğunu ve köy yollarının düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Köyün içerisindeki birçok yolun, yağmur yağdığında kullanılamadığını vurgulayan Bican, ivedilikle yağmur drenaj hattı oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bican ayrıca, köy halkının bahçelere ulaşmakta zorluk yaşadığını vurguladı ve bu konuda da adım atılması gerektiğini kaydetti. Köydeki ağıllar sorununa da hayvancılar ve bölge halkıyla birlikte bir çözüm getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bican, muhtarlarla istişare halinde, muhtarlara önem vererek köylerdeki yatırımların hemen başlaması gerektiğinin altını çizdi.

 

GULAMKADİR: KÖYLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM, İNSANLARIMIZI YOK SAYMAYALIM

Kongre sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Akçay'da bugüne kadar görev alan kişilere teşekkür etti ve yeni seçilen yönetimi kutladı. Bölgeyi yeniden kalkındırmak için yeni vizyon ve projelerle göreve talip olduklarını dile getiren Gulamkadir, “Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Akçay'ın sorunlarının yıllardır devam ettiğini vurgulayan Gulamkadir, köy halkının ve muhtarların sorunlarının defalarca dile getirilmesine rağmen çözüm bulunamadığını anımsattı. Gulamkadir, bu bağlamda göreve talip olan Osman Bican ve ekibine güven duyduğunu ekledi.

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