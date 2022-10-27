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Bican: Genç dostu bir Güzelyurt yaratacağız!

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Bican: Genç dostu bir Güzelyurt yaratacağız!
Bican: Genç dostu bir Güzelyurt yaratacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’taki okullara ziyarette bulundu. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’ni, Şehit Turgut Ortaokulu’nu ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ni ziyaret eden Osman Bican’a Güzelyurt İlçe yöneticileri de eşlik etti. Öğretmenlerin sıkıntılarını dinleyen Osman Bican, çözüm önerilerini ve projelerini de paylaşma fırsatı yakaladı. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Osman Bican, çocuk ve genç dostu bir Güzelyurt yaratma hedefinde olduklarının altını çizdi ve “Çocuk ve gençlerin sosyal gelişimine katkı koymaktan geri kalmayacağız” diye konuştu.

 

BİCAN: GÜZELYURT’U, GENÇLERİN KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETTİĞİ YERLER HALİNE GETİRECEĞİZ

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’u, çocukların ve gençlerin kendilerini güvende hissettiği, seslerini duyurabildiği ve sosyal hizmetlerinden faydalanabildiği yerler hâline getirmeyi önemsediklerinin altını çizdi. Bican, Güzelyurt bölgesinde bulunan 9 anaokulu, 7 ilkokul, 1 ortaokul, 1 lise, 1 kolej ve 1 meslek lisesi olmak üzere toplam 20 kamu okulu, 370 öğretmen ve 3 binin üzerinde öğrencinin yaşam alanı olduğuna dikkat çekti.

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“OKULLARIN BİNA VE ALT YAPI PROJELERİNİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Osman Bican, “Hiç kuşku yok ki, bu okulların yapısal durumlarına katkı koymak, onları mümkün olan en çağdaş ve nitelikli bir yapıya ve donanıma sahip kılmak önceliklerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı. Okullara olan desteklerinin, belediyenin yasal yükümlülüğü olan Emlak Vergisinin yüzde 15’lik dilimiyle sınırlı kalmayacağına vurgu yapan Bican, tüm okullara eşit mesafede duran bir Güzelyurt Belediyesi yaratacaklarını belirtti. Osman Bican, “Bir yandan Güzelyurt’taki kamu okullarını çağdaş ve akıllı okullar olmaları konusunda bina ve alt yapı projelerini destekleyeceğiz, diğer yandan da çocuk ve genç dostu bir Güzelyurt yaratarak, onların sosyal gelişimine katkı koymaktan geri kalmayacağız” diye ekledi. 

 

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