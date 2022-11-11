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Bican: Güzelyurt çarşısını canlandırmanın tam zamanı şimdi!

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​​​​​​​Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt çarşısının küçük dokunuşlarla canlandırılabileceğini vurguladı.
Bican: Güzelyurt çarşısını canlandırmanın tam zamanı şimdi!

Güzelyurt çarşısındaki esnafı ziyaret eden Bican’a Güzelyurt ilçe yöneticileri de eşlik etti. Ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada Osman Bican, Güzelyurt çarşısındaki esnafın siftah yapmadan kepenk kapattığını, bu durum karşısında ise belediyenin hiçbir adım atmadığını belirtti.

 

BİCAN: BELEDİYE ‘ÇARESİZMİŞ GİBİ’ DAVRANIYOR

Osman Bican, Güzelyurt Belediyesi’nin yıllardır Güzelyurt çarşısında hiçbir adım atmadığını kaydetti. Bölgeye, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi dolayısıyla binlerce turist geldiğini anımsatan Bican, turistlerin çarşıya ‘inemediğini’ vurguladı. Turistlerin yürüyebileceği güzergahların olmayışı nedeniyle çarşıda yürüyecek kaldırımların eksikliğinden söz eden Bican, sınır kapılarındaki geçişlerin de kolaylaştırılması ve güneyden gelen turistlerin daha fazla ve daha kolay alışveriş yapabileceği çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca küçük dokunuşlarla trafik akışını doğrudan çarşı merkezine yönlendirip canlandırılabileceğini belirten Bican birçok esnafın siftah yapmadan kepenk kapattığını vurguladı. Esnaf ile birlikte belirlenecek projelerin hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Bican belediyenin ise söz konusu durum karşısında ‘çaresizmiş gibi’ davrandığını kaydetti.

 

“GENÇLERİN GÖÇ ETMESİNE DAHA FAZLA SESSİZ KALAMAYIZ”

Bölgeden göç eden gençler konusunda da konuşan Osman Bican, Güzelyurt’un yıllardır göç veren bir kente dönüştüğünü ve bu durum karşısında artık sessiz kalamayacaklarını belirtti. Güzelyurt çarşısını canlandırıp gençlerin kendi işletmelerini kurması için belediye olarak adım atacaklarının altını çizen Bican, “Gençlerin göç etmesine daha fazla sessiz kalamayız. Belediyenin sahip olduğu binaları tespit edip kendi işini kurmak isteyen gençlere uygun fiyata kiralayacağız. Bunun gibi birçok projemiz var. Güzelyurt’a sahip çıkarsak gençlerimize de sahip çıkmış oluruz” ifadelerini kullandı.

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