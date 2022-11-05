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Bican: Güzelyurt Halkı Sosyal Belediyecelikle Tanışacak!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, yapacakları projelerle Güzelyurt halkının sosyal belediyecilikle tanışacağının altını çizdi.
Bican: Güzelyurt Halkı Sosyal Belediyecelikle Tanışacak!

Güzelyurt Belediye kreşleri açacaklarını vurgulayan Bican, Güzelyurt Belediyesi’nin eğitim alanında zorunluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nu, Güzelyurt Meslek Lisesi’ni ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Osman Bican’a, CTP Güzelyurt İlçe yöneticileri de eşlik etti.

BİCAN: BASİT DOKUNUŞLARLA BU KENT DEĞİŞEBİLİR

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt halkının artık sosyal belediyecilikle tanışması gerektiğine dikkat çekti. Yıllardır Güzelyurt’un kısır bir döngü içerisinde olduğunu belirten Bican, çok basit dokunuşlarla da kentin değişip gelişebileceğini ifade etti. Önümüzdeki seçimlerin her açıdan çok önemli olduğuna dikkat  çeken Bican, özelde Güzelyurt’un genelde ise ülkemizin kaosa sürüklendiğini dile getirdi.

“GÜZELYURT ÇOK DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR”

Eğitimle ilgili projelerini de paylaşma fırsatı yakalayan Osman Bican, Güzelyurt’ta kreş açacaklarını vurgulayarak “Güzelyurt Belediyesi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek” ifadelerini kullandı. Güzelyurt sokaklarında sadece engellilerin değil, gençlerin bile yürüyemediğini vurgulayan Bican, söz konusu durumun kabul edilebilir olmadığına dikkat çekti. Sözde değil, gerçek anlamda her kesimin dostu olacak bir kent yaratmak için yola çıktıklarını kaydeden Bican, Güzelyurt’un çok daha iyisini hak ettiğini söyledi.

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