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Bican: Konut Edindirme Projesi için öncülük edeceğiz

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Bican: Konut Edindirme Projesi için öncülük edeceğiz
Bican: Konut Edindirme Projesi için öncülük edeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, özellikle dar gelirli aileler için, sürekli göç veren bir bölge olarak, gençlerin bölgeye yerleşmesi ve geri göçü başlatmak için toplu konut yapımı projelerine önem verdiklerini ifade ederek bu konuda merkezi hükümetle birlikte çalışma yapmayı planladıklarını belirtti.

 

“GÖÇ VEREN KENTİMİZ İÇİN ‘GERİ GÖÇÜ’ BAŞLATACAĞIZ”

Bican, Güzelyurt’un yıllardır hak ettiği yatırımı alamadığı için gelişim gösteremediğine işaret etti. Gelişimin olmadığı bir kentte yaşam kurmanın güçleştiğini ifade eden Bican, “İşte bu sebepten göç veren kentimiz için biz, “geri göçü” başlatacağız. Bunun için de, en temel ihtiyaç olan barınma hakkını sağlayabilmek amacıyla konut edindirme yani sosyal konut projemizi hayata geçireceğiz” dedi. Bican, merkezi hükümetle, bankalarla, sivil toplum örgütleriyle geliştirilecek işbirliği sayesinde, gençlerin Güzelyurt’tan göç etmesini engelleyeceklerini, göç edenlerin de geri gelmesini sağlayacaklarını söyledi.

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