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Bican: Muhtarlarla daha çok istişare, gençliğe daha çok yaşam alanı!

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Bican Zümrütköy’de vurguladı: Muhtarlarla daha çok istişare, gençliğe daha çok yaşam alanı!
Bican: Muhtarlarla daha çok istişare, gençliğe daha çok yaşam alanı!

Bican Zümrütköy’de vurguladı: Muhtarlarla daha çok istişare, gençliğe daha çok yaşam alanı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Zümrütköy Ocak Kongresi 23 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi. Açılış, genel görüşme, ocak yönetiminin seçilmesi, dilek ve temenniler gündemiyle toplanan kongrede görev dağılımı da yapıldı. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, ilçe yöneticileri ve CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican da kongrede hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican yaptığı konuşmada, Zümrütköy’de gençliğe daha çok yaşam alanı sunulabileceğini ve bunun için çalışacaklarını vurguladı.

 

CTP Zümrütköy Ocak Örgütü yönetimi şu isimlerden oluştu:

Ocak Başkanı: İnanç Kanipek

Sekreter: Çağkan Garanti

Sayman: Ahmet Bayram

Faal Üye: Emir Çayan

Faal Üye: Mehmet Özbaflı

Faal Üye: Hakan Oruz

Gençlik Örgütü Temsilcisi: Hasan Çuvalcıoğlu

 

GULAMKADİR: GÜZELYURT YENİDEN KALKINACAK, EKİBİMİZE GÜVENİYORUZ

Kongre sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Zümrütköy’ün Güzelyurt açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Zümrütköy’deki yeni yönetime başarı dileklerini ileten Gulamkadir, bugüne kadar görev alan kişilere de teşekkür etti. Aralık ayında gerçekleştirilecek olan Güzelyurt Belediye Başkanlığı seçiminin önemine de işaret eden Gulamkadir, Zümrütköy’e gereken değerin yıllardır verilmediğini vurguladı. Güzelyurt’ta örgütlenmeye ve yeniden yapılanmaya devam edeceklerinin altını çizen Gulamkadir, yeni proje ve vizyonla Güzelyurt’ta göreve talip olduklarına dikkat çekti. Gulamkadir, Güzelyurt’a bağlı köylere ayrı bir önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Güzelyurt’u yeniden kalkındırmak için ellerinden geleni yapacaklarını da vurgulayan Gulamkadir, Belediye Başkan adayları Osman Bican ve ekibine güvendiklerini söyledi.

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BİCAN: BÖLGEYE ORTAK HİZMET BİNASI

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican da kongre sırasında yaptığı konuşmada, Zümrütköy Ocak Örgütü’nde bugüne kadar görev alan herkese teşekkür etti, yeni yönetime başarılar diledi. Güzelyurt’un her köşesinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Bican, Zümrütköy’deki sorunlara da değindi. Gençliğe yaşam alanı yaratmak zorunda olduklarını ifade eden Bican, bölgeden genç nüfusun göç etmeye devam ettiğini hatırlattı. Gençlerin bölgeden göç etmesinin, özelde Zümrütköy’ün genelde ise Güzelyurt’un temel sorunu olduğuna dikkat çeken Bican, bunu engellemek için doğru vizyona ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Zümrütköy’de hayvancılıkla uğraşan birçok kişinin olduğunu söyleyen Bican, bölgede yeni bir ağıllar projesinin önemine de işaret etti. Bölge köylerine ortak belediye şube binasının yapılması gerektiğini ifade eden Bican, insanların her işini halletmek için Güzelyurt’a gitmek zorunda bırakıldığını belirtti. Bölgenin alt yapısında da birçok sorun olduğunu vurgulayan Bican, yıllardır çözüm bekleyen kanalizasyon sorunun olduğunu kaydetti. Belediyenin muhtarlarla daha çok istişare içinde olması gerektiğine de dikkat çeken Bican, “Belediye, Zümrütköy Muhtarlığı ile daha çok istişare içerisinde olmalı, köye yeni projeler kazandırmalı” diye ekledi.

 

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