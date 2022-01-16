Biden 100 Yıllık 'Susma' Rekorunu Kırdı! Gölge Güçler Mi Devrede?

ABD Başkanı Joe Biden neden konuşmuyor?

Biden, Trump gibi olmayacaktı.

Basınla iyi geçinecekti.

Ancak ABD medyasının beklentileri gerçekleşmedi.

Biden sessizliğe gömüldü. 100 yıllık başkanlık susma rekorunu kıran Biden neden konuşmadığı ise merak konusu oldu.

ABD Başkanı Joe Biden sessizliğe gömüldü.

100 yıllık başkanlık susma rekorunu kırdı. Peki, ABD Başkanı neden konuşmuyor?

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a geçtiğinden bu yana tartışmaların odağında.

Oysa ki selefi Donald Trump'tan koltuğu devraldığında bir grubun beklentileri çok yüksekti. Bu kesimin içinde meslektaşlarımız da vardı.

Trump, 4 yıllık başkanlığında basın mensuplarıyla çok fazla sorun yaşadı.

Toplantılarını alışık olduğu televizyon şovlarına dönüştürmüştü.



Sık sık Beyaz Saray muhabirleriyle ağız dalaşına giriyordu, açık açık CNN ve New York Times'ı hedef alıyordu, hatta canlı yayınlarda kovduğu gazeteciler olmuştu.

ABD medyası, Biden ile sorun yaşamayacaklarını umuyordu.

Ancak beklediklerini bulamadılar. Biden'ın ağzını bıçak açmıyor.

GÖLGE GÜÇLER Mİ DEVREDE?

Gelin bu iddialara göz atalım.

Ama önce ABD'de bulunan Towson Üniversitesi'nin raporuna bakalım.

Biden'ın Beyaz Saray'da geçirdiği bir yıllık performansını değerlendirdiler:

65. GÜNDE KONUŞTU

Biden, başkan olmasının ardından ilk basın toplantısını 65'inci gününde yaptı.

Böylece 100 yıllık başkanlık sessizlik rekorunu kırdı.

Kendisinden önceki 5 başkandan daha uzun süre bekleyerek ilk basın toplantısı düzenledi.

Biden, şimdiye kadar 9 kez basının karşısına çıktı, Trump aynı süre içerisinde 22 basın toplantısı düzenlemişti.

Biden'ın ardından ilk yılında en az basın toplantısı düzenleyen eski başkanlardan biri George W. Bush oldu. O da 19 kez basının karşısına çıkmıştı.

Biden, 22 röportaj verdi. Trump, Beyaz Saray'daki birinci yılında 92 röportaj yaptı.

SÖZÜNÜ TUTAMADI

ABD Başkanı Biden, seçilmesinin ardından "ülke tarihinin en şeffaf başkanlık sürecinin yöneteceğine" dair söz vermişti.

Ancak ABD basınına göre bu sözünü tutamadı. Associated Press ajansı "Biden, gündemini doğru aktarma fırsatını değerlendiremedi" yorumunda bulundu.

GAZETECİLERİ SUSTURUYOR

Towson Üniversitesi'nin yayınladığı raporu sayfalarına taşıyan Amerikan basınına göre Biden, basın toplantılarında sık sık kendisine soru soranları susturmasıyla ünlendi.

Ayrıca cevaplarını çok kısa tutuyor veya soruları aniden yarıda keserek toplantıyı sonlandırabiliyor. Dahası var: Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında Biden, kime hitap etmesi gerektiğini unuttu. Ardından gazeteciler salondan çıkarıldı.

SORU ALIRSAM BAŞIM BELAYA GİRECEK

İngiliz basınına göre Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın sık sık basınının karşısına çıkmasını istemiyor: Mart'ta Biden soru alabileceğini söylemesine rağmen oturumu yöneten Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi toplantıyı sonlandırdı.

Nisan ayında Beyaz Saray'daki basın toplantısında Biden, ilk önce soruları aldı. Ancak aniden "Bu son soru olsun. Yoksa başım belaya girecek" dedi.

Kasım ayında yine "Başka bir soru daha alırsam, sonuçlarıyla karşılacağım" demişti.

GAFLARI İLE ÜNLÜ

Biden, başkan olarak düzenlediği ilk basın toplantısının 15'inci dakikasında "Ben 120 yıl önce Senato'ya geldiğimde" dedi.

Afganistan'dan askerlerin çekilmesine dair düzenlediği basın toplantısında "Hanımlar ve beyler, bana bir liste verdiler.

'Kendisine söz vermem yönünde talimat aldığım' ilk kişi NBC'den Kelly O'Donnell" dedi. "Zaten sorular ve cevaplar belliymiş" yorumları beraberinde geldi.

Aynı toplantıda bir sorunun ardından "Pardon, sorunuzun başı neydi? Şu an hatırlayamıyoruz" dedi.

Avustralya Başbakanı'nın adını unuttu. Scott Morrison'a 'aşağıdaki adam' dedi.

2022'ye dair yeni yıl mesajında "2020'de umutlu olmak için çok neden var" dedi.

Yardımcısı Kamala Harris'e iki farklı konuşmasında "Başkan" diye hitap etti. UYUKLUYOR MU?

Biden'a en sık getirilen eleştirilerin başında basına açık etkinliklerde uyuklaması oluyor. Örneğin İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya geldiği anlarda uyuklarken kameralara yakalandı. Biden, İskoçya'daki İklim Değişikliği Zirvesi'nde de gözleri kapalı şekilde kameralara takıldı.

BAŞKANLIK GÖSTERMELİK Mİ?

ABD başkanlarının aslında verilen kararlarda çok önemli etkilerinin olmadığı uzun zamandır ortaya atılan komploların başında geliyor. Bu gruba göre arka plandaki 'güçler' kararları alıyor, başkana uygulamak kalıyor

Biden'ın sessizliğini de bu tezlerine kanıt olarak sunuyorlar. Dillendirilen bir iddia daha var: Şu an görünmeyen başkan aslında Kamala Harris. Biden'ın resmi yardımcısı yani. Hani şu Biden'ın iki farklı toplantıda "Başkan" diye hitap ettiği kişi.