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Biden, 1915 olaylarına “soykırım” dedi

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ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları ile ilgili olarak "soykırım" açıklaması yaptı. Biden, geçen sene olduğu gibi "soykırım" ifadesini kullanırken Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi.
Biden, 1915 olaylarına “soykırım” dedi

İlişkilerin bir iyi bir kötü olduğu Türkiye- ABD hattında yeni bir kriz kapıda… ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada 1915 olayları ile ilgili olarak “soykırım” ifadesini kullandı. Biden’ın açıklamalarına ise Ankara’dan yanıt gecikmedi.

Biden’ın yaptığı yazılı açıklama Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde de yayınlandı. Açıklamada, 24 Nisan’ı soykırımın başladığı tarih olarak belirtirken, Biden mesaj metninde Osmanlı Devleti ya da Türkiye’den bahsetmedi.

Biden, 1915 olayları ile ilgili olarak “20. yüzyılın en büyük mezalimlerinden biri” yorumunu yaparken, daha önceki başkanların da kullandığı “meds yeghern” yani “büyük felaket” tanımına da yer verdi.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ GECİKMEDİ

TC Dışişleri Bakanlığı, Biden’ın açıklamalarına sert yanıt verdi. Yapılan açıklamada, “1915 Olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden’ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz” denildi.

Aynı açıklamada, “Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz” ifadesi yer aldı.

Ankara’dan yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de hatırlatılırken, “Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır” denildi.

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