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Biden 270 seçici delegeye ulaşıp seçimi kazanabilir... Oy sayımı devan ediyor...

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Biden 270 seçici delegeye ulaşıp seçimi kazanabilir... Sçeimi kazanmak için en az 268 seçici delege kazanmak gerekiyor.
Biden 270 seçici delegeye ulaşıp seçimi kazanabilir... Oy sayımı devan ediyor...

Biden 270 seçici delegeye ulaşıp seçimi kazanabilir... Sçeimi kazanmak için en az 268 seçici delege kazanmak gerekiyor.

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Sayımı biten eyaletlerde Biden 238 seçici delege kazanmışlen Trump ise 213 seçici delege kazanmış durumda. Seçimi kazanmak için en az 268 delegeye ulaşmak gerekiyor.

Sayımı bitmeyen eyaletlerde oylar sayıldıkça haritadaki renkler maviye yani demokratlardan yana dönmeye başladı. 

10 delegesi olan Winconsin'de oyların %95'i, 16 delegesi olan Michagan'da oyların %94'ü ve 6 delgesi olan Nevada'da oyların %67'si sayıldı. Üç eyaletde de Biden öne geçti. Oylar sayıldıkça Biden'ın farkı artırması da bekleniyor.

Biden bu 3 eyaleti kazanması durumunda seçimi kazanması gereken 268 delege sınırını aşıp 270 delege sınırına ulaşmış olacak ve yeni dönemde ABD başkanı olmaya garantileyecek.

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