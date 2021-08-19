  • BIST 1.438,810
  • Altın 488,09
  • Dolar 8,5150
  • Euro 9,9350
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Biden: ABD askerleri 31 Ağustos’tan sonrasında da kalabilir

» »
ABD merkezli haber ajansı AP, Başkan Joe Biden’ın açıklamalarını duyurdu. ABD Başkanı, Afganistan’daki ABD askerlerinin tahliyeler sebebiyle 31 Ağustos’tan sonra da ülkede kalabileceğini açıkladı.
Biden: ABD askerleri 31 Ağustos’tan sonrasında da kalabilir

ABD merkezli haber ajansı AP, Başkan Joe Biden’ın açıklamalarını duyurdu. ABD Başkanı, Afganistan’daki ABD askerlerinin tahliyeler sebebiyle 31 Ağustos’tan sonra da ülkede kalabileceğini açıkladı.

Afganistan’daki bütün ABD vatandaşları tahliye edilene kadar askerlerin ülkede kalabileceğini söyleyen Biden, kendisine yöneltilen eleştirileri de yanıtladı. Biden, tahliye sürecinin çok plansız yapıldığıyla ilgili eleştirilere itiraz etti.

Biden, “ABD, ülkede Amerikalıları ve ABD müttefiklerini süre dolmadan tahliye etmek için bütün gücünü kullanacak. Eğer 31 Ağustos’tan sonra da ülkede ABD’liler kalırsa orada kalacağız ve onları ülkeden çıkaracağız” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy, KTMMOB'yi ziyaret etti19 Ağustos 2021 Perşembe 11:07
  • Biden: ABD askerleri 31 Ağustos’tan sonrasında da kalabilir19 Ağustos 2021 Perşembe 10:31
  • UBP Girne Milletvekili Altuğra: Hükümet de YDP'siz devam edecek, hükümetten çekilecekse çekilsin kendi düşünsün!19 Ağustos 2021 Perşembe 10:25
  • Özyiğit: Rüşvetin üzerine gidilmiyor19 Ağustos 2021 Perşembe 08:58
  • Taner Ulutaş yazdı... Korkumuz, Muhtarları bile seçememe korkusudur19 Ağustos 2021 Perşembe 08:46
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?19 Ağustos 2021 Perşembe 08:43
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (19 Ağustos 2021)19 Ağustos 2021 Perşembe 08:39
  • Kıbrıs Cumhuriyeti'nden 14396 Doz EMA (Avrupa Aşı Ajansı) onaylı aşı geldi18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:45
  • 350 bin TL’lik büyük ikramiye devretti!18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:06
  • 179 pozitif vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti