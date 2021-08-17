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Biden, Afgan mültecilere 500 milyon dolar yardım sözü verdi

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ABD Başkanı Joe Biden, Afgan mülteciler için 500 milyon dolarlık yardım fonu ayrıldığını açıkladı.
Biden, Afgan mültecilere 500 milyon dolar yardım sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Afgan mülteciler için 500 milyon dolarlık yardım fonu ayrıldığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın "Afganistan’daki durumun bir sonucu olarak mültecilerin, çatışma mağdurlarının ve risk altındaki diğer kişilerin beklenmedik acil göç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla acil mülteci fonunun kullanılmasına onay verdiği" belirtildi.

Biden açıklamasında, paranın uluslararası kuruluşlar ve hayır kurumlarının yanı sıra devlet kurumları aracılığıyla kullanılabileceğini de kaydetti.

Bu adım, ABD Başkanı Biden'ın Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekme kararını güçlü bir şekilde savunmasından birkaç saat sonra geldi.

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