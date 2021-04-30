Biden: Amerikalıların ırkçı olduğunu düşünmüyorum

ABD'de silahsız siyah yurttaşların beyaz polis tarafından öldürülmesi furyası George Floyd davasında polis memurunun cinayetten mahkum edilmesi emsaline rağmen hız kesmezken, Amerikalıların ırkçı olup olmadığı tartışmasına Başkan Joe Biden da katıldı.

Cumhuriyetçi Parti'nin tek siyah senatörü Tim Scott'un ABD'nin ırkçı bir ülke olmadığı savına katıldığını belirten Demokrat Partili Başkan Biden, durumu 'köleciliğin ve o dönemin Jim Crow yasalarının siyahları fırsatlara erişimde geride bırakmasından' ibaret gösterdi.

ABD'de silahsız siyah yurttaşların beyaz polis tarafından öldürülmesi furyası George Floyd davasında polis memurunun cinayetten mahkum edilmesi emsaline rağmen hız kesmezken, Amerikalıların ırkçı olup olmadığı tartışmasına Başkan Joe Biden da katıldı.

Cumhuriyetçi Parti'nin tek siyah senatörü Tim Scott'un ABD'nin ırkçı bir ülke olmadığı savına katıldığını belirten Demokrat Partili Biden, durumu 'köleciliğin ve 19. ve 20. yüzyılda güney eyaletlerinde çıkarılmış ırkçı Jim Crow yasalarının siyahları fırsatlara erişimde geride bırakmasından' ibaret gösterdi.

Bugün NBC kanalının Today programında yayımlanan röportajda Senatör Scott'un iddiası hatırlatılarak Amerikalıların ırkçı olduğunu düşünüp düşünmediği sorusu yöneltilen ABD Başkanı, şu yanıtı verdi:

"Hayır, Amerika halkının ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Ama 400 yıldan sonra Afrikalı Amerikalıların fırsat bakımından eğitim, sağlık gibi alanlarda çok geri bırakılmış bir duruma düştüklerini düşünüyorum."

Biden, şöyle devam etti:

​"Amerika'nın ırkçı olduğunu düşünmüyorum., ama tüm o Jim Crow yükü ve onun öncesindeki köleliğin bir bedeli olduğunu düşünüyorum ve bununla başa çıkmak zorundayız."

ABD'de seçimleri kazanmak açısından kritik önemde olan bazı eyaletlerde Cumhuriyetçi Partili yönetimlerin seçim yasalarını değiştirerek seçmen kimliği denetimini sıkılaştırmasına sahip çıkan Scott, Biden'ın çarşamba günü Kongre'nin iki kanadına hitap ettiği konuşmasına da tepki göstermişti. Siyah senatör, aynı zamanda azınlıkların ve alt sınıfların oy kullanmasını zorlaştıracak olan seçim yasası değişikliklerini savunurken "Beni net duyun: Amerika ırkçı bir ülke değil. Ben tüm hayatı boyunca Güney'de oy kullanmış bir Afrikalı Amerikalıyım. Oy kullanma hakları benim kişisel meselemdir" demişti.

Scott'a bir onay da Başkan Yardımcısı Kamala Harris'den geldi. ABD'nin ilk renkli ve kadın Başkan Yardımcısı, ABC News kanalının Good Morning America programına verdiği demeçte, Amerika'nın hissiyatta ırkçı olmasa da, ulusun hala var olan ırkçılıkla yüzleşmek zorunda olduğunu söyledi:

"Hayır, Amerika'nın ırkçı bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Ancak ülkemizdeki ırkçılığın tarihi ve bugünkü varlığı hakkında da hakikati konuşmak zorundayız. Başkan'ı her zaman bu konuda gerçeği söyleyebilecek yetenek ve cesarete sahip olduğu için alkışlıyorum."