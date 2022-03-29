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“Biden, Anastasiadis’e Söz Verdi” İddiası

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın, geçtiğimiz hafta Brüksel’de yaptıkları kısa görüşme sırasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili önerisini inceleyeceği sözü verdiği ileri sürüldü.
“Biden, Anastasiadis’e Söz Verdi” İddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın, geçtiğimiz hafta Brüksel’de yaptıkları kısa görüşme sırasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili önerisini inceleyeceği sözü verdiği ileri sürüldü.

Alithia gazetesi, “Biden GYÖ Önerisini İnceleyecek” başlıklı haberinde, uluslararası faktörün dikkatinin yaşanan dramatik gelişmelere ve Ukrayna’daki durumun ele alınmasına odaklanmış olmasına rağmen, Rum Yönetiminin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin diyaloğun yeniden başlamasına dair çabalarını sürdürdüğünü savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in, geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı için bulunduğu Brüksel’de, ABD Başkanı Joe Biden’la birkaç dakikalık bir görüşme fırsatı yakaladığını yazan gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in Biden’a, Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun kısa süre içinde yeniden başlaması çabasıyla bağlantılı olarak, GYÖ paketiyle ilgili önerisine hâkim olan mantığı izah ettiğini haber verdi.

Gazete “aynı bilgilere dayanarak”, Biden’ın ise Anastasiadis’e, Amerika’ya dönmesiyle birlikte, GYÖ önerisini inceleyeceği ve değerlendireceği sözü verdiğini kaydetti.

Gazete, Anastasiadis ile Biden’ın eskiden bu yana dost olduklarını da ekledi.

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