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Biden, Anayasa Mahkemesi’ne ilk defa siyah bir kadını aday gösterecek

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ABD Anayasa Mahkemesi'nin 83 yaşındaki en yaşlı üyesi Yargıç Stephen Breyer'in emekli olacağını açıklamasının ardından Başkan Joe Biden'ın Anayasa Mahkemesi'ne ilk defa siyah bir kadın yargıç atama sözünü yerine getireceği bildirildi.
Biden, Anayasa Mahkemesi’ne ilk defa siyah bir kadını aday gösterecek

ABD Anayasa Mahkemesi'nin 83 yaşındaki en yaşlı üyesi Yargıç Stephen Breyer'in emekli olacağını açıklamasının ardından Başkan Joe Biden'ın Anayasa Mahkemesi'ne ilk defa siyah bir kadın yargıç atama sözünü yerine getireceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Anayasa Mahkemesi'nde boşalan koltuğa bir siyah kadın yargıcı aday göstereceği belirtildi.

Liberal görüşlü Breyer’in görevden ayrılması, Anayasa Mahkemesi'nde muhafazakarların 3'e karşı 6 olan çoğunluğunu değiştirmeyecek.

ABD Anayasa Mahkemesi, ülkedeki kritik davalarda ve eyaletler arasındaki anlaşmazlıklarda son sözü söyleme yetkisine sahip.

Trump'ın görev süresinin sonuna doğru Anayasa Mahkemesi’ne muhafazakar Yargıç Barrett’ı ataması büyük tepkiye yol açmıştı.

BIDEN SEÇİM KAMPANYASINDA SÖZ VERMİŞTİ

Ömür boyu görev yapan Anayasa Mahkemesi'nin 9 yargıcı ABD Başkanı tarafından aday gösteriliyor ve Senato tarafından onaylanıyor.

Biden, seçim kampanyasında bu göreve en kısa sürede bir siyah kadın yargıcı aday gösterme sözü vermişti.

Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'nde sadece iki siyah erkek yargıç görev yaptı. Bunlardan biri, halen görevi sürdüren Yargıç Clarence Thomas.

Göreve aday gösterilmesi beklenen isimler arasında, 51 yaşındaki Columbia Temyiz Mahkemesi Yargıcı Ketanji Brown Jackson'ın ismi öne çıkıyor.

Diğer olası adaylar ise 45 yaşındaki California Yüksek Mahkemesi Yargıcı Leondra Kruger ve Güney Carolina Federal Mahkemesi'nden J. Michelle Childs.

Ketanji Brown Jackson, ABD Anayasa Mahkemesi’nin ilk siyah kadın yargıcı olabilir.

DEMOKRATLAR, BREYER’İN EMEKLİLİĞİNİ İSTİYORDU

Hem Beyaz Saray'da hem de Senato'da kontrolü elinde tutan Demokratlar, bu yıl yapılacak ara seçimin ardından bu kontrolü kaybederlerse Anayasa Mahkemesi'ne muhafazakar bir ismin atanmasının önüne geçmek için Yargıç Breyer'in bir an önce emekli olmasını istiyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dört yıllık görev süresi boyunca Anayasa Mahkemesi'ne üç yargıç atamış, böylece mahkemede muhafazakar yargıçların sayısı artmıştı. 2020'de liberal Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un ölümünün ardından Trump'ın boşalan koltuğa muhafazakar Amy Coney Barrett'ı ataması deprem etkisi yaratmıştı.

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