  • BIST 3.142,74
  • Altın 998.211
  • Dolar 18.2158
  • Euro 18.2103
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Biden, ara seçimler yaklaşırken söylemini sertleştiriyor: 'Trump ve destekçileri demokrasi için bir tehdit'

» »
ABD Başkanı Joe Biden, ara seçimlere iki ay kala, ABD Anayasası’nın yazıldığı Philadelphia’da "ulusa sesleniş" niteliğinde bir konuşma yaparak, selefi Donald Trump ve destekçilerini hedef aldı.
Biden, ara seçimler yaklaşırken söylemini sertleştiriyor: 'Trump ve destekçileri demokrasi için bir tehdit'

Biden, Trump'ın başını çektiği, kısaca MAGA olarak anılan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden yücelt) hareketinin, ABD demokrasisinin temelleri için tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Ulusun ruhu için savaş" temasıyla konuşmasını yapan Biden, MAGA destekçisi Cumhuriyetçilerin "ülkeyi geriye götürmeye kararlı olduklarını" ifade etti.

ABD Başkanı'nın konuşmasına ilk yanıtı veren Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi azınlığın lideri Kevin McCarthy ise, Biden'ın "Amerikan ruhunu ağır yaraladığını" söyledi.

Washington'daki güç dengelerini belirleyecek ara seçimlere iki ay kala, ABD siyasetinde karşılıklı söylemlerin sertleştiği görülüyor.

Biden'ın hedefinde MAGA var

Biden'ın konuşmasında öne çıkan vurgulardan birisi, Trump destekçilerini önceki aylara göre daha çok hedef alması oldu.

"Cumhuriyetçi Parti'nin bugün Donald Trump ve MAGA Cumhuriyetçileri tarafından domine edildiğine şüphe yok" diyen Biden, bunun ülke için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl ABD Kongresi'ni basanların Trump destekçileri tarafından "vatansever" olarak görüldüğünü savunan Biden, "Donald Trump ve destekçileri, ülkenin temellerini tehdit eden bir aşırıcılığı temsil ediyor" dedi.

Biden şöyle devam etti:

"Uzun zamandır Amerikan demokrasisinin güvence altında olduğunu söyledik. Ancak değil. Onu savunmamız gerekiyor. Korumamız, onun için ayağa kalkmamız gerekiyor. Tek tek hepimizin."

Ülkeyi bölünmüşlükten kurtararak bir araya getirme vaadiyle koltuğa oturan Biden, son zamanlarda Trump destekçilerine karşı söylemini sertleştirdi.

Geçen hafta da Biden "aşırıcı" olarak tanımladığı Cumhuriyetçileri "yarı-faşizm" ile denk tutmuştu.

Cumhuriyetçi McCarthy: Bu liderlik değil

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilere liderlik eden McCarthy, Biden'ın konuşmasından hemen sonra bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı'nın "politikalarını benimsemeyenleri ayrıştırmayı, aşağılamayı ve kötülemeyi" seçtiğini savunan McCarthy, "Bu liderlik değildir" dedi.

McCarthy, Biden liderliğinin ABD'ye "yükselen enflasyon, açık sınırlar, Covid kaynaklı okul kapanmaları, Afganistan'dan 'berbat' şekilde çekilme ve son 20 yılın en kötü suç dalgası getirdiğini ileri sürdü.

Biden ne amaçlıyor?

Siyasi köşe yazarı Dick Polman, Biden'ın hedefinin, ara seçimleri Demokratların başarılarına yönelik bir referendum olmaktan çıkarmak olduğunu söylüyor.

Polman, Demokratların, "ılımlı seçmenin katlanamayacağı 'aşırıcılık' ile kendileri arasında bir seçim" kurguladığını kaydediyor.

Öte yandan seçmen, ekonomik sıkıntıların ve rekor düzeydeki enflasyonun Biden dönemine damga vurmasını da hesaba katabilir ve Trump dönemiyle bugün arasında bir karşılaştırmaya göre oy verebilir.

Trump Kasım ayındaki ara seçimlerde yer almayacak ancak gölgesi kaçınılmaz biçimde oy pusulasında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Washington Post: İran, Ukrayna savaşı için Rusya’ya SİHA sattı30 Ağustos 2022 Salı 17:50
  • Trump’ın Macron dosyası ifşa oldu: ‘Seks hayatına kadar bilgim var’30 Ağustos 2022 Salı 16:40
  • ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi tekrar negatife döndü30 Ağustos 2022 Salı 10:49
  • Maymun çiçeği ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı!30 Ağustos 2022 Salı 10:47
  • Venezuela ve Kolombiya 3 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden kurdu29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:43
  • Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 59’u 2024’te Trump’ı başkan adayı görmek istiyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:18
  • Pelosi’den sonra ilk kez ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti28 Ağustos 2022 Pazar 16:57
  • ABD, Rusya’nın askeri hareketliliğini artırdığı Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:16
  • ABD’li senatörden sert çıkış: Türkiye en büyük tehdit27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:53
  • Meksika’da petrol boru hattında patlama27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti