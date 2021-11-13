  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Biden, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden endişeli

» »
ABD Başkanı Joe Biden, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden büyük endişe duyduğunu ve kaygılarını Rusya ve Belarus'a ilettiklerini söyledi.
Biden, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden endişeli

ABD Başkanı Joe Biden, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden büyük endişe duyduğunu ve kaygılarını Rusya ve Belarus'a ilettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Camp David'e hareketinden önce Beyaz Saray muhabirlerinin Belarus-Polonya sınırındaki krizine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Biden, sürecin büyük endişe kaynağı olduğunu kaydederek, "Endişemizi Rusya ve Belarus'a ilettik. Bu durumun bir sorun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD Başkanı Yardımcısı Kamala Harris de Fransa ziyaretinde konuya ilişkin açıklamasında, krizi yakından ve kaygıyla izlediklerini söylemişti.

Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen bu kişileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar" demişti.

AB, Belarus yönetimini, Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Adalet Bakanlığı'ndan Uber'e dava!11 Kasım 2021 Perşembe 22:09
  • TikTok genç kızın hayatını kurtardı11 Kasım 2021 Perşembe 21:48
  • Biden ile Şi Cinping arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu11 Kasım 2021 Perşembe 21:32
  • 2019’da düşen uçağın kurbanlarının aileleriyle Boeing anlaşma sağladı11 Kasım 2021 Perşembe 13:48
  • ABD’nin Kensington bölgesindeki "doğu yakasının en büyük eroin pazarı" görüntülendi11 Kasım 2021 Perşembe 11:33
  • 420 gram doğdu, dünyanın en prematüre bebeği oldu11 Kasım 2021 Perşembe 11:14
  • ABD’de Enflasyonda Beklenenden Fazla Artış10 Kasım 2021 Çarşamba 21:29
  • Trump'ın başkanlık kayıtları ile ilgili talebi reddedildi10 Kasım 2021 Çarşamba 18:30
  • ABD’den ‘Kara Kartal’ adımı! Soğuk Savaş döneminden beri bir ilk10 Kasım 2021 Çarşamba 14:41
  • NASA 2025’e kadar aya insan göndermeyecek10 Kasım 2021 Çarşamba 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti