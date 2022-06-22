  • BIST 2.564,29
  • Altın 1020.102
  • Dolar 17.3541
  • Euro 18.2373
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAMeme Kanserinde Erken Tedavi Hayat Kurtarıyor

Biden, benzinde geçici vergi muafiyeti çağrısı yapacak

» »
Daha önce benzinde geçici vergi muafiyeti düşündüklerini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın gün içinde bu konuda Kongre'ye bir çağrıda bulunacağı belirtildi.
Biden, benzinde geçici vergi muafiyeti çağrısı yapacak

ABD'de benzin fiyatları siyasetin gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar Başkan Biden'ın gün içinde Kongre'ye benzinde geçici bir vergi muafiyeti sağlanması çağrısında bulunacağını belirtti.

Biden Pazartesi günü ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız.” ifadesini kullanmıştı.

Biden, galon başına 18,4 sentlik bir muafiyet üzerine çalıştıklarını ifade etmişti. Ülkede benzin fiyatları galon başına 5 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Geçici vergi muafiyetine ABD Kongresi'nde birçok Demokrat'ın da dahil olduğu ciddi bir muhalefet olduğu belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı16 Haziran 2022 Perşembe 16:13
  • Fed faiz kararını açıkladı16 Haziran 2022 Perşembe 09:39
  • Fed, faizi 75 baz puan artırdı: 28 yılın en sert faiz artışı15 Haziran 2022 Çarşamba 22:59
  • Amber Heard - Johnny Depp davası: Heard karar sonrası ilk kez konuştu14 Haziran 2022 Salı 13:48
  • Google mühendisinden yapay zeka sohbet robotuyla ilgili ilginç iddia14 Haziran 2022 Salı 13:36
  • ABD'de artan hava sıcaklığı için uyarı14 Haziran 2022 Salı 13:10
  • Californiya'da kırmızı alarm!14 Haziran 2022 Salı 12:17
  • Dr. Öz’ün göçmen açıklaması sosyal medyada gündem oldu13 Haziran 2022 Pazartesi 17:08
  • ABD Senatosu,silah düzenlemesi yasası konusunda anlaştı13 Haziran 2022 Pazartesi 09:42
  • ABD’de silahlı saldırılar protesto edildi12 Haziran 2022 Pazar 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti