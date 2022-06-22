Biden, benzinde geçici vergi muafiyeti çağrısı yapacak

Daha önce benzinde geçici vergi muafiyeti düşündüklerini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın gün içinde bu konuda Kongre'ye bir çağrıda bulunacağı belirtildi.

ABD'de benzin fiyatları siyasetin gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar Başkan Biden'ın gün içinde Kongre'ye benzinde geçici bir vergi muafiyeti sağlanması çağrısında bulunacağını belirtti.

Biden Pazartesi günü ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız.” ifadesini kullanmıştı.

Biden, galon başına 18,4 sentlik bir muafiyet üzerine çalıştıklarını ifade etmişti. Ülkede benzin fiyatları galon başına 5 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Geçici vergi muafiyetine ABD Kongresi'nde birçok Demokrat'ın da dahil olduğu ciddi bir muhalefet olduğu belirtiliyor.