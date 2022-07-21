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Biden: Çin lideriyle görüşmeyi planlıyorum

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ABD Başkanı Biden bu ay içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi planladığını açıkladı.
Biden: Çin lideriyle görüşmeyi planlıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan ile ticaret konusunda yaşanan gerilimlerin arttığı bir ortamda bu ayın sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planlıyor.

Biden, Massachusetts eyaletinden dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamada “Önümüzdeki 10 gün içinde Şi ile görüşmeyi düşünüyorum” dedi. Biden, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin gelecek ay Tayvan’a yapmayı planladığı ziyaretle ilgili olarak da “Ordu, şu an bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor” dedi.

Biden ve Şi arasında dört ay sonra ilk kez yapılacak görüşme Tayvan’ın statüsüne yönelik gerilimler ve Biden yönetiminin Çin’den ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini düşürmeyi değerlendirdiği kritik bir zamanda gerçekleştirilmiş olacak.

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