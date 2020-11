ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kabinesinde dış politika ve diplomasiyi yürütecek önemli isimleri açıklayarak "ABD geri döndü" mesajı vermek istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" siyasetini geri çevirmek ve "küresel liderlik" pozisyonuna geri dönmek isteyen Biden, uluslararası arenada müttefiklerinin güvenini tekrar kazanmak istiyor.

ABD'nin küresel imajını düzeltmek için kolları sıvayan Biden, ilk olarak dış politikayı yürütecek kabine üyelerini açıklayarak uluslararası topluma "iş birliği" mesajı verdi.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken'ın da verdiği ilk mesaj "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var." oldu.

Biden'ın tercihleri ise Cumhuriyetçileri pek memnun etmedi. Biden'ın kabine üyelerinin Senato'da onaylanması gerekiyor ve Senato'nun büyük olasılıkla Cumhuriyetçilerin kontrolünde olması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Arkansas Senatörü Tom Cotton, Biden'ın kabinesini için "Çin'e karşı sert politika uygulamayacak panda sevicilerle doldurduğu" eleştirisi yöneltirken Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio da "En iyi okullara gittiler, güçlü CV'leri var, bütün konferanslara katıldılar. ABD'nin gerilemesini de kibarca ve özenle yerine getirirler. Ben ABD'nin büyüklüğünden yanayım ve Bizi Çin'e bağımlı kılan 'normale' geri dönmeye hiç niyetim yok." şeklinde tepki gösterdi.

ABD'nin dış politikada imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki Blinken, uzun yıllar Biden'la çalıştı.

Küresel politikaların güçlü savunucularından biri olarak öne çıkan Blinken, Obama döneminde hem Beyaz Saray hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde önemli görevlerde bulundu.

Dış politikada 30 yıllık tecrübe sahibi olan Blinken, Obama döneminde 2015-2017'de Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yönetimin DEAŞ'a karşı mücadele, Asya ile ilişkileri yeniden dengeleme ve küresel mülteci krizi gibi konularda yürüttüğü diplomaside başı çeken Blinken, eski başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığını görevinde de bulundu.

Obama'nın ilk döneminde Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesinde de 2002-2008 arasında Biden ile çalıştı.

Blinken, 1994-2001 arasında eski başkan Bill Clinton'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı.

Biden ve Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'e seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığı yapan Blinken, öncesinde ise Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement düşünce kuruluşunun direktörlüğünü yaptı.

Kamu görevlerinde bulunmadan önce The New Republic dergisinde muhabirlik yapan ve dış siyaset üzerine yazılar yazan Blinken, "Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis" kitabının yazarı.

Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde hukuk eğitimi aldı.

Biden, Trump'ın sık sık eleştirdiği ve bazı örgütlerden çekildiği Birleşmiş Milletler'de (BM) ABD'yi temsil etmek için 35 yıldır kariyer diplomatı olan bir ismi seçerek ABD'nin hızla diplomasiye geri döneceği sinyallerini verdi.

BM Büyükelçisi görevine getirilecek siyahi Linda Thomas Greenfield'ın da ilk mesajı "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü." oldu.

Biden, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği pozisyonu için bir kadın seçerek bu göreve uzun süredir kadın atanması geleneğini de bozmadı.

35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak çalışan Greenfield, 2008-2012'de ABD'nin Liberya Büyükelçisi görevinde bulundu.

Greenfield, çoğunlukla Afrika olmak üzere Kenya'dan Pakistan'a birçok ülkede görev yaptı.

ABD'nin mevcut BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın aksine kabine üyesi olacak Greenfield'ın Senato'da onaylanması gerek.

BİDEN'IN ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI GÖREVİNE SEÇTİĞİ JAKE SULLİVAN KİMDİR?

Joe Biden'a oldukça yakın olan ve şu an üst düzey danışmanlarından biri olan 43 yaşındaki Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek.

Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Sullivan, Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken siyaset planlama biriminin başına getirilmişti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığında Siyaset Planlama bölümünün direktörü olan Sullivan, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la da çalıştı.

Clinton'ın özel kalem müdür yardımcılığını yapan Sullivan, İran nükleer görüşmelerinde de baş müzakereci olarak görev yaptı.

Gazze'de 2012'de varılan ateşkes görüşmelerinde de önemli rol oynayan Sullivan, hem Beyaz Saray hem de ABD Dışişleri Bakanlığında Asya-Pasifik ile ilişkilerin belirlenmesinde rol aldı.

Carnegie Endowment for International Peace düşünce kuruşunda da çalışan Sullivan, Yale Hukuk Fakültesinde ders verdi.

Sullivan, ayrıca 2016'da Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a üst düzey danışmanlık yaptı.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRLÜĞÜNE İLK KEZ BİR KADIN GELECEK

Biden, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için Avril Haines'i seçti.

Haines, Senato'da onaylanması durumunda bu göreve gelecek ilk kadın olacak.

Avril Haines, Baracak Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINI İLK KEZ LATİN AMERİKA KÖKENLİ BİRİ YÖNETECEK

Joe Biden, İç Güvenlik Bakanlığına ise Latin Amerika kökenli Alejandro Mayorkas'ı seçti.

Mayorkas, Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcısı idi.

Alejandro Mayorkas Senato'da onaylanması durumunda bu göreve seçilen ilk Latin Amerika kökenli kişi olacak.

JOHN KERRY, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖZEL TEMSİLCİSİ OLACAK

Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry ise Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olacak.

BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, RON KLAİN

Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne uzun yıllar birlikte çalıştığı Ron Klain'i getirecek.

Aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanlığı görevini yürütecek Klain, seçim sürecinde Biden'ın kıdemli danışmanı oldu.

Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalem müdürlüğünü yapan Klain, Beyaz Saray'ın ebola ile mücadele koordinatörü görevinde de bulundu.

Klain, 1988'den bu yana Biden ile çeşitli görevlerde bulundu. Eski ABD başkan yardımcılarından Al Gore'un da özel kalem müdürü olan Klain, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile Demokrat başkan adayları Al Gore, John Kerry, Hillary Clinton'ın seçim kampanyalarında da danışman görevinde bulundu.

Ron Klain, Harvard Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Georgetown Üniversitesinde misafir profesör olarak çalışan Klain, evli ve 3 çocuk babası.

BİDEN EKONOMİ EKİBİNİ GELECEK HAFTA AÇIKLAYACAK

Ekonomi ekibini gelecek hafta açıklaması beklenen Biden'ın Hazine Bakanlığına ise eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.

Biden'a yakın isimlerin Yellen'ın bu göreve getirileceğini söylediği yönündeki açıklamalara piyasalar şimdiden olumlu tepki verdi.

Yellen, 2014-2018 yılları arasında FED Başkanı olarak görev yaptı.

Janet Yellen, ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden, Savunma Bakanlığına kimi getireceğini henüz açıklamasa da bu görev için 2'si kadın, 4 isimden bahsediliyor. Kadın adaylardan Michele Flournoy, güçlü bir aday olarak öne çıkıyor.

Joe Biden'e seçim kampanyasında savunma konularında danışmanlık yapan Flournoy, Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Diğer bir kadın aday ise Irak'ta 2014'te helikopter kazasında 2 bacağını da kaybeden eski yarbay Tammy Duckworth.

Tayland kökenli Illinois Senatörü Duckworth, ayrıca Obama döneminde Gazi İşleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Eski İç Güvenlik Bakanı siyahi Jeh Johnson'ın ismi de Savunma Bakanlığı için geçiyor.

CIA

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına getirilecek isimler arasında ise Tom Donilon ve Mike Morell yer alıyor.

Eski başkanlardan Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Tom Donilon, 1987 yılından beri tanıdığı Biden'ın 1988'deki ilk başkanlık yarışında seçim kampanyasında çalıştı.

Daha önce Dışişleri Bakanlığında görev yapan Mike Morell ise CIA Başkan Yardımcılığı yaptı ve 2 kez de CIA Başkanlığı görevine vekalet etti.