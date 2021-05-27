  • BIST 1.427
  • Altın 515,004
  • Dolar 8,4291
  • Euro 10,2924
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Biden, Etiyopya'nın Tigray Bölgesi İçin Ateşkes Çağrısında Bulundu

» »
ABD Başkanı Joe Biden, Etiyopya'daki şiddet olaylarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek Tigray bölgesinde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.
Biden, Etiyopya'nın Tigray Bölgesi İçin Ateşkes Çağrısında Bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Etiyopya'daki şiddet olaylarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek Tigray bölgesinde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.


Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Etiyopya'nın birçok bölümündeki bölgesel ve etnik bölünmelerin şiddetlenmesi ve şiddetin artması nedeniyle derin endişe duyuyorum. Tigray'da, yaygın cinsel şiddet de dahil geniş çaplı insan hakları ihlalleri kabul edilemezdir ve son bulmalıdır." ifadesini kullandı.


Her "arka plan" ve etnik kökenden kişinin barış ve güvenlik içinde yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayan Biden, "Siyasi yaralar, silah zoruyla iyileştirilemez. Tigray'daki kanunsuz savaşçılar bir ateşkes ilan etmeli ve buna uymalı, Eritreli ve Amhara kuvvetleri de geri çekilmelidir." çağrısında bulundu.


Biden, hafta başında Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Ofisinin, bu çatışmalar nedeniyle Etiyopya'nın 1980'lerden bu yanaki ilk kıtlığı yaşayabileceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak, "Geniş çaplı bir kıtlığın önlenmesi adına Etiyopyalı ve Eritreli kuvvetler bölgeye insani yardımın acil ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin vermelidir." görüşünü paylaştı.


ABD'NİN AFRİKA BOYNUZU ÖZEL TEMSİLCİSİ BÖLGEYE GİDİYOR
ABD'nin Etiyopyalı liderleri ve kurumları, "uzlaşmaya ve insan haklarına saygıya" çağırdığını belirten Biden, böylece hem Etiyopya'nın birliği ve toprak bütünlüğünün korunacağı, hem de halkın güvenliğinin sağlanacağını kaydetti.


Biden, "Etiyopya hükümeti ve siyasi yelpazedeki diğer paydaşlar kapsamlı bir diyalog kurmalıdır. Birlikte çalışarak, Etiyopya halkı ülkenin siyasi geleceği için ortak bir vizyon kurabilir, sürdürülebilir ve adım bir ekonomik büyüme ve refah için zemin oluşturabilir." tavsiyesinde bulundu.


ABD'nin Etiyopya'ya zorluklarla mücadelede destek taahhüdünde bulunduğunu anımsatan Biden, ABD'nin Afrika Boynuzun Özel Temsilcisi Jeff Beltman'ın bölgedeki sorunların çözümü için diplomatik çaba harcadığını ve gelecek hafta bölgeye gideceğini bildirdi.


TİGRAY'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR


Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.


Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.
Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malavi 20 bin doz corona virüs aşısını yakarak imha edecek20 Mayıs 2021 Perşembe 22:01
  • Nijerya’da kolera salgını11 Mayıs 2021 Salı 08:10
  • Somali'de Sel Felaketi Binlerce Kişiyi Yerinden Etti05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:34
  • Cezayir'de Yolsuzluk Soruşturmalarında "850 Milyon Dolar Değerinde Mal Varlığına" El Konuldu04 Mayıs 2021 Salı 13:46
  • Nijeryada, yüzlerce erkek öğrencinin kaçırılmasının arkasındaki kişi vurularak öldürüldü01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:00
  • Nijerya'da Geçen Sene 370 Kişi Sıtmadan Öldü26 Nisan 2021 Pazartesi 14:59
  • Zimbabwe'de askeri helikopter düştü: 4 ölü24 Nisan 2021 Cumartesi 21:00
  • Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno son yolculuğuna uğurlandı24 Nisan 2021 Cumartesi 17:40
  • Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu24 Nisan 2021 Cumartesi 17:00
  • Afrika'ya gönderilen bazı kovid-19 aşıları son kullanma tarihi geçmesine rağmen "kullanılabilecek"22 Nisan 2021 Perşembe 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti