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Biden Filistin bayraklarıyla protesto edildi

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ABD Başkanı Joe Biden, Michigan'ı ziyaretinde İsrail'e Filistin'e karşı desteği nedeniyle protesto edildi.
Biden Filistin bayraklarıyla protesto edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Michigan eyaletinin Detroit kentinde bulunan Ford'un elektrikli araç üretim tesisini ziyaret etti.

Biden, ziyareti sırasında Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi.

Filistin asıllı bir ABD vatandaşı olan savcı Amer Zahr tarafından organize edilen protestoya katılanlar, Detroit'in üç farklı noktasında toplanarak Michigan Caddesi'ne yürüdü. 

Protestocular, yürüyüşte, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Biden bir savaş suçlusudur" ve "Suriye'ye yaptırımları kaldırın, Filistin'i özgürleştirin" yazılı pankartlar taşıdı.

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