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Biden: Filistin halkı bir devleti hak ediyor

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Filistin halkının bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ettiğini söyledi.
Biden: Filistin halkı bir devleti hak ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'deki resmi ziyaretinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine geçti. Biden buradaki temasları çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı. Biden, her iki ülkenin marşlarının okunmasının ardından askeri kıtayı selamladı. Resmi törenin ardından liderler ikili görüşme gerçekleştirdi. Biden ve Abbas, bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkilerin ele alındığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden basın toplantısında, Mayıs ayında Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin Batı Şeria'nın Cenin kentinde haber yaparken İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, ABD'nin Akile’nin ölümüyle ilgili şeffaf bir soruşturma yürütülmesi için destek vermeye ve dünyanın her yerinde medya özgürlüğünü savunmaya devam edeceği söyledi. Biden, “O, Amerikan vatandaşı ve gururlu bir Filistinliydi. Onun mirasının, gerçeği bildirme ve göz ardı edilen hikayeleri anlatma işini sürdürmesi için daha fazla gence ilham vermesini umuyorum” dedi.

‘İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR’

ABD'nin Filistin davasında iki devletli çözüm hedefine yönelik desteğinin değişmediğini vurgulayan Biden, karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan 1967 sınırları çerçevesinde her iki ülke halkının da eşit güvenlik önlemleri, refah, özgürlük ve demokrasi içinde yaşayabileceği iki devletli çözümün en iyi yol olmaya devam ettiğini anlattı. Biden, Filistin halkının bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ettiğini söyledi.

ABBAS: BİZ TERÖRİST DEĞİLİZ

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Biden’a işgal altındaki Doğu Kudüs’teki ABD konsolosluğunu yeniden açması ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nü ABD’nin “terör” listesinden çıkarması çağrısında bulunarak “Biz terörist değiliz” dedi.

Öte yandan, Biden Batı Şeria’ya geçmeden önce, Doğu Kudüs’teki Augusta Victoria Hastanesi’ni ziyaret etti. Biden burada yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs’teki Filistinli sağlık kuruluşlarına 100 milyon dolar mali yardımda bulunma sözü verdi. Biden ayrıca, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) 200 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, ortak basın toplantısının ardından Orta Doğu gezisinin son durağı olan Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geçti.

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