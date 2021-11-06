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Biden, Gazetecileri Tedarik Zinciri Sıkıntısını Net Şekilde Anlatamamakla Eleştirdi

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ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin ülkede yaşanan tedarik zinciri sıkıntısını net şekilde anlatamadıklarını söyledi.
Biden, Gazetecileri Tedarik Zinciri Sıkıntısını Net Şekilde Anlatamamakla Eleştirdi

Biden, Beyaz Saray'da altyapı paketi üzerine yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede yaşanan tedarik zinciri sıkıntısıyla ilgili soru üzerine Biden, "Hepiniz Kovid-19 döneminde yaşam ile ilgili yazılar yazıyorsunuz ancak hiçbirinizin tedarik zinciri konusunu çok net bir şekilde anlatabildiğini görmüyorum." ifadesini kullandı.

Biden, Kovid-19 dönemini "kafa karıştırıcı zamanlar" olarak nitelendirerek, "Bu zamanlarda ABD Başkanı olarak benim görevim bir şeyleri kendi başıma çözmek. Şu anda en çok ihtiyaç duyulan şey insanları rahatlatıp bir çıkar yol göstermek." diye konuştu.

Gazetecilerden Biden'a tepki

Biden'ın eleştirileri üzerine birçok ABD'li gazeteci, tedarik zinciri krizi üzerine yazdıkları makaleleri sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Bloomberg Washington muhabiri Annmarie Hordern, Twitter paylaşımında yaptıkları çalışmanın linkini paylaşarak, "Başkan Biden, basının tedarik zincirini çok iyi açıkladığını görmediğini söyledi. Bloomberg Business'ın bu makalesi iyi bir başlangıç olabilir." mesajını verdi.

Associated Press (AP) Beyaz Saray muhabiri Zeke Miller da Twitter'dan AP muhabiri John Boak'ın yazısını paylaşarak, "Biden bu yazıyı gözden kaçırmış olmalı." ifadesini kullandı.

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