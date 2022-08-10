  • BIST 2.797,95
  • Altın 1034.958
  • Dolar 17.9498
  • Euro 18.3586
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onayladı

» »
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay veren belgeleri imzaladı.
Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onayladı

Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, ABD tarafından son onayı verdi.

ABD Başkanı "iki ülkenin NATO'ya katılmasını tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için dönüm noktası" olarak niteledi.

ABD Senatosu, geçen hafta ezici bir çoğunlukla üyeliklere onay vermişti.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak NATO üyeliği için başvurmuştu.

İsve Finlandiya'nın NATO'ya katılabilmesi içinse üye 30 ülkenin parlamentosundan onay alması gerekiyor.

Şimdiye kadar Kanada, Almanya ve İtalya dahil birkaç ülke başvuruya onay verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küba'da limandaki petrol depolama tesislerindeki patlamalarda yaralı sayısı 125'e yükseldi09 Ağustos 2022 Salı 08:48
  • Trump'ın Florida'daki evi FBI ajanları tarafından arandı09 Ağustos 2022 Salı 08:44
  • ABD’de bir ay içerisinde 4 Müslüman’ın ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:22
  • Trump'tan 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceği iması08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:03
  • Blinken: Filipinler’e saldırı olursa ABD savunacaktır07 Ağustos 2022 Pazar 21:22
  • ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı06 Ağustos 2022 Cumartesi 21:49
  • Meksika karıştı: Otoyolda 6 ceset bulundu, hücreye operasyonda onlarca ölü var06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:50
  • Beyaz Saray’ın yanına düşen yıldırımda yaralanan 3 kişi öldü06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:13
  • Politico: Çin, ABD’li askeri yetkililerin telefonlarını açmıyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:51
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti