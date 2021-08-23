Biden: Kabil’den kalkan uçaklar doğrudan ABD’ye gelmeyecek

ABD Başkanı Biden Güvenlik Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Afganistan’daki gelişmelere değinen Biden, “30 saat içinde 11 bin kişi Afganistan’dan çıkarıldı. Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan’dan çıkarmaktır” dedi.
Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil’den kalkan uçakların doğrudan ABD’ye gelmeyeceğini belirterek, tahliye edilenler hakkında araştırma yapılacağını ve son 20 yılda ABD için çalışan kişilerin ülkeye kabul edileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki çalışmaların 31 Ağustos'tan sonraya uzamamasını umut ettiklerini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı çevresine genişletildiğini belirtti.
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