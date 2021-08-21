Biden, Katar Emiri ve İtalyan Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Afganistan’daki durumu görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Afganistan’daki durumu görüştü.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada Al Sani ve Biden’ın, görüşmelerinde Katar ve ABD arasındaki uzun süreli dostluğu teyit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Biden’ın Al Sani’ye Katar’ın Afganistan’da devam eden tahliye işlemlerine yardımlarından ve Afganistan görüşmelerine ev sahipliği yapmasından dolayı şükranlarını dile getirdiği ifade edildi.

ABD, tahliyeler için Ramstein hava üssünü kullanacak

Görüşmede iki liderin Afganistan ve Orta Doğu’da yakın iş birliğinin öneminin altını çizdikleri ve ay sonuna doğru Bağdat’ta gerçekleşecek bölgesel liderler zirvesini memnuniyetle karşıladıkları vurgulandı.

Beyaz Saray, Biden’ın İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde de Afganistan’da devam eden tahliye işlemlerinde iki ülkenin iş birliğinin öneminin ele alındığını açıkladı. Açıklamada liderlerin gelecek hafta düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Afganistan üzerine ortak bir politika geliştirmesi fırsatını memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.