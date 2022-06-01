Biden New York Times’a yazdı: Ukrayna’daki hedefimiz…

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken ABD Başkanı Joe Biden, New York Times gazetesi için ülkesinin Ukrayna hedeflerini sıraladığı bir makale kaleme aldı.

“Amerika, Ukrayna'da Ne Yapacak ve Ne Yapmayacak” başlıklı makalede Biden, Ukrayna halkının savaştaki başarısı ve fedakarlıklarıyla Rusya'yı şaşırttığını ve dünyaya ilham verdiğini, “özgür dünyanın” da benzersiz bir askeri ve mali destekle Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirtti.

ABD'nin Ukrayna'daki hedefinin “kendisini yeni saldırılardan koruyabilecek demokratik ve bağımsız bir Ukrayna” görmek olduğunu kaydeden Biden, Ukrayna'nın savaşta başarı sağlayarak müzakere masasında güçlenmesi için ABD'nin ülkeye çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiğini hatırlattı. Bu amaçla Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderilmesini onayladığını vurgulayan ABD Başkanı, silah sevkiyatı ve Rusya'ya yaptırımlar konusunda müttefiklerle işbirliğinin süreceğini ifade etti.

“NATO-RUSYA SAVAŞI İSTEMİYORUZ”

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu memnuniyetle karşıladığını kaydeden Biden, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye devam edeceklerini de belirtti.

Öte yandan Biden, NATO ve Rusya arasında bir savaş istemediklerini vurguladı. ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerinin öfke yaratmasına rağmen ABD'nin Putin'i devirmeye çalışmayacağını ifade etti.

“ABD ve müttefiklerimiz saldırıya uğramadığı sürece bu çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağız” diye yazan Biden, Rusya'yı zora sokmak için savaşın uzamasını istemediklerini de kaydetti.

“PUTİN YANILDI”

Biden, Ukrayna hükümetine toprakları konusunda Rusya'ya taviz vermesi için baskı yapmayacaklarını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma niyetinde olduğuna dair bir işaret bulunmadığını kaydeden Biden, makalenin sonunda “Vladimir Putin, bu düzeyde bir birlik ve güçlü tepki beklemiyordu ve yanıldı. Gelecek aylarda dağılacağımızı sanıyorsa da aynı şekilde yanılıyor” ifadelerini kullandı.

Joe Biden, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini göndereceğini duyurmuştu. Uluslararası kamuoyu ve uzmanlar bu silahların savaşın gidişatını değiştirebileceği yorumunu yaparken Kremlin, bu adımın “ateşin üzerine benzin dökmek anlamına geldiğini” belirtti.