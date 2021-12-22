  • BIST 1.804,15
  • Altın 712.92373
  • Dolar 12.4525
  • Euro 14.1056
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Biden, Omicron önlemlerini açıkladı: Hastanelere askeri destek, halka 500 milyon test kiti

» »
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede baskın hale gelen Omicron varyantı ile mücadele etmek için alınan yeni önlemler kapsamında 500 milyon hızlı (antijen) Covid testinin ücretsiz olarak halka dağıtılacağını açıkladı.
Biden, Omicron önlemlerini açıkladı: Hastanelere askeri destek, halka 500 milyon test kiti

Salı günkü televizyondan yayınlanan konuşmasında Biden, yoğunluk yaşanan hastanelere de askeri destek verileceğini duyurdu, ancak sokağa çıkma kısıtlamaları getirmeye henüz gerek olmadığını söyledi.

Biden, "2020'ı Mart'ında değiliz. Hazırız. Daha fazlasını biliyoruz" dedi ve ekledi:

"Omicron nedeniyle endişelenmeli ama paniğe kapılmamalıyız."

Koronavirüsün Omicron varyantı, ülkede ilk vakanın görülmesinin üzerinden bir ay geçmeden baskın varyant oldu. Ülkedeki tüm yeni vakaların yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor.

Bir hafta öncesine kadar ise baskın varyant olan Delta yeni vakaların yüzde 87'sini oluşturuyordu. Omicron'un yeni vakalardaki oranı sadece yüzde 12,6 idi.

Ülkedeki yetişkinlerin %73'ünün Covid'e karşı tam aşılı olmasına rağmen, Beyaz Saray aşı yaptırmamış olanlar konusunda endişeli.

Biden, halka aşı olmaları çağrısı da yaptı.

Bazı aşılı Amerikalıların da enfekte olacağını kabul eden Biden, ancak aşılanmamışların "hastaneye yatma, hatta hayatını kaybetme riskinin önemli ölçüde daha yüksek" olduğunu vurguladı.

Biden, "Eğer tam olarak aşılanmadıysanız, endişelenmeniz için nedeniniz var" dedi.

Bu açıklama, ülkede Omicron kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğinin düşünüldüğü bir döneme rastlıyor. Teksas eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki kişinin, aşısız ve altta yatan sağlık sorunlarının olduğu bildirildi.

Noel'de buluşmaların engellenmeyeceğini açıklayan Biden, "Biliyorum ki bazılarınız aileniz ve arkadaşlarınızla bayramı güvenli bir şekilde kutlayıp kutlayamayacağınızı merak ediyorsunuz. Cevap, 'Evet', eğer siz ve birlikte kutladığınız kişiler aşılıysa, özellikle de hatırlatma aşısını yaptırdıysanız" dedi.

Biden'ın açıkladığı yeni önlemler şu şekilde:

  • Evde uygulanabilen 500 milyon hızlı test (antijen) satın alınacak ve Ocak ayından itibaren talep eden tüm Amerikalılara ücretsiz olarak teslim edilecek. Kitler şu anda 7 ile 15 dolar arasında satılıyor ve bazı bölgelerde stok eksikliği yaşanıyor.
  • Önümüzdeki iki ay içinde ülke genelindeki hastanelerde 1000 askeri sağlık personeli görevlendirilecek. Bu, mevcut sayının beş katı.
  • İlki New York şehrinde olmak üzere ülke çapında test sahaları oluşturulacak.
  • Hastanelerin kapasitesileri genişletilecek ve kritik malzemeler dağıtılacak.

Noel'de aileleriyle buluşmadan önce test olmak isteyenlerin artması nedeniyle New York ve Washington'ın da aralarında bulunduğu yerlerde uzun test kuyrukları ülkede endişe yarattı.

Geçen hafta vakaların %60 arttığı New York'ta, Belediye Başkanı Bill de Blasio, ay sonuna kadar hatırlatma aşısı olan herkese 100 dolar ödül vaat etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Texas'ta Meksika sınırına duvar inşaatı başladı20 Aralık 2021 Pazartesi 11:02
  • Sosyalist aday Boric Şili'nin yeni devlet başkanı oldu20 Aralık 2021 Pazartesi 10:19
  • Pentagon’un Gizli Belgeleri İfşa Oldu: Sivilleri Öldürüp Saklamışlar19 Aralık 2021 Pazar 12:31
  • ABD'de İlk Kez Bir Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' Olarak Atandı18 Aralık 2021 Cumartesi 13:41
  • Quebec Eyaletinin Laiklik Yasası Yeniden Kanada Gündeminde18 Aralık 2021 Cumartesi 12:21
  • ABD' de İkiz Bebek Bekleyen Kadının Yaşadığı Büyük Şok! Hamileyken Hamile Kaldı18 Aralık 2021 Cumartesi 11:39
  • ABD Terör Raporu yayınlandı: Türkiye detayı17 Aralık 2021 Cuma 15:02
  • ABD, ikisi Türkiye’den onlarca yabancı şirketi kara listeye aldı17 Aralık 2021 Cuma 13:38
  • Seks tarikatı ve cinsel istismar davası sürüyor: Epstein, Maxvell’i Trump’ın sevgilisi ile aldatmış17 Aralık 2021 Cuma 13:19
  • Film setinde yanlışlıkla yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in telefonu incelenecek17 Aralık 2021 Cuma 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti