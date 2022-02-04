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Biden, operasyonun detaylarını anlattı: IŞİD lideri el-Kureyşi kendi ile birlikte tüm katı patlattı

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ABD Başkanı Joe Biden, IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonu değerlendirerek küresel bir terör tehdidinin ortadan kaldırıldığını söyledi.
Biden, operasyonun detaylarını anlattı: IŞİD lideri el-Kureyşi kendi ile birlikte tüm katı patlattı

ABD Başkanı Joe Biden, IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonu değerlendirerek küresel bir terör tehdidinin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Biden, ABD güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla Kureyşi'yi öldürmesi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

IŞİD'in eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2019'da ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından el Kureyşi'nin örgütün başına geçtiğini belirten Biden, Kureyşi'nin o tarihten itibaren IŞİD'in Amerikalıları ve müttefiklerini hedef alan birçok saldırının emrini verdiğini kaydetti.

Biden, IŞİD'in sivil insanları da katlettiğine işaret ederek, "Kureyşi aynı zamanda kuzeydoğu Suriye'de IŞİD mensuplarının tutulduğu hapishaneye yönelik korkunç saldırının da sorumlusuydu." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde 2014'te Yezidilere yönelik saldırıların, toplu kıyımların ve kadınlara yönelik tecavüzlerin arkasında da Kureyşi'nin bulunduğuna işaret eden Biden, "Bu korkunç terörist lider artık dünyada değil." dedi.

Biden: 'Sivil ölümler Kureyşi'nin kendini patlatmasıyla yaşandı'

Biden, ABD'nin operasyonunda sivil ölümleri en aza indirecek şekilde tasarlandığını savunarak "Bu teröristin kendini çocuklar ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimizden, hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan Özel Kuvvetler operasyonu düzenledik." bilgisini verdi.

ABD'li güçlerin kendisini yakalamaya yaklaştığını anlayan Kureyşi'nin "korkakça" davrandığını belirten Biden, "O, işlediği suçlar nedeniyle adaletin önüne çıkmak yerine, kendini sadece intihar bombacısı yeleğiyle değil tüm 3. katı yerle bir eden bir bombayla patlatmayı seçti." ifadesini kullandı.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Rami Abdulrahman operasyon sırasında 4'ü çocuk 3'ü kadın olmak üzere en az 13 kişinin öldüğünü belirtti.

Biden, operasyona katılan Amerikan askerlerinin ailelerine teşekkür ederken "Ayrıca SDG'ye de bizimle tam ortaklığından dolayı da teşekkür ederim," diye konuştu.

Bu operasyonun ABD'nin terör tehditleri nerede olursa olsun oraya gideceğinin bir göstergesi olduğunu belirten Biden, "Vatanımızı korumak adına IŞİD'e baskı uygulamak için yakın ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya da devam edeceğiz; bunlar arasında SDG, Kürt Peşmerge dahil Irak güvenlik güçleri ve küresel koalisyonun 80 üyesi de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin her zaman uyanık ve hazırlıklı olacağının altını çizerek, "Dün geceki operasyonla tüm dünyadaki teröristlere şu güçlü mesajı verdim, sizin peşinizden gelecek ve sizi bulacağız." dedi.

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