Biden-Putin Görüşmesi Başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden videokonferans yoluyla görüşüyor.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 7 Aralık'ta Putin ile Biden’ın, Ukrayna konusu başta olmak üzere önemli konuları ele alacağı bir videokonferans görüşmesi yapacağını duyurmuştu.

Peskov, görüşmenin ne kadar süreceği ile ilgili soruya ise, “Görüşmenin ne kadar süreceğini başkanlar belirleyecek” ifadelerini kullanmıştı.