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Biden: Putin köşeye sıkıştı

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ABD Başkanı Biden, CBC News’le röportajında, “Putin’in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanmayı değerlendirmesi halinde ona ne söylerdiniz?” sorusuna “Yapma, yapma, yapma” cevabını verdi.
Biden: Putin köşeye sıkıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya taktik nükleer silah kullanması durumunda “hiç olmadığı kadar parya” olacağını belirtti.

Biden, CBC News'te yarın yayınlanacak “60 Minutes” programı için Scot Pelley'e verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın savaş alanında başarı elde etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Pelley'in, “Putin'in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanmayı değerlendirmesi halinde ona ne söylerdiniz?” sorusuna Biden, “Yapma, yapma, yapma. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştireceksin” cevabını verdi.

Putin'in nükleer silah kullanmasının sonuçlarına ilişkin Biden, “Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak” ifadelerini kullandı. Biden,“Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar. Ve yaptıklarının boyutuna bağlı olarak hangi cevabın olacağını belirleyecekler” diye konuştu. 

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