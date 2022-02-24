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Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra açıklamalarda bulunuyor: Putin diplomasiyi reddetti

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "diplomasiyi reddettiğini" söyledi.
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra açıklamalarda bulunuyor: Putin diplomasiyi reddetti

Rusya'nın yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyleyen Biden, yaptırımları Moskova'yı uzun süre etkileyecek şekilde dizayn ettiklerini belirtti. Beyaz Saray'da konuşan Biden, "Rusya küresel finans sisteminden dışlanacak" diye konuştu.

Biden, Rusya'nın dolarla işlem yapma kapasitesini sınırlayacaklarını ifade etti. 

Bideni aralarında Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB de bulunan dört Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını ifade etti. Biden, bu bankaların ABD'de 1 trilyon dolardan fazla varlıkları olduğunu ifade etti.

ABD lideri, daha fazla Rus elit ve ailelerinin de yaptırım listesine ekleneceğini belirtti.

Biden, ABD'nin Almanya'ya daha fazla asker de göndereceğini ve gerektiği takdirde NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddenin de gerekliliklerini yerine getireceklerini bildirdi.

Rusya ordusunun Ukrayna topraklarına girmesinden bu yana ilk kez kürsüye çıkan Biden, "Moskova, ABD şirketlerini siber saldırılarla hedef alırsa karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Biden, "Putin, uluslararası toplumdan dışlanmış bir insan haline gelecek" derken, Rus liderle konuşmaya niyeti olmadığını ifade etti. 

"Putin bir nükleer saldırı tehdidinde mi bulunuyor?" sorusuna yanıt olarak, "Ne tehdidinde bulunduğuna dair en ufak bir fikrim yok" dedi.

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