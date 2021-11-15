  • BIST 1.680,070
  • Altın 598,38
  • Dolar 10,0018
  • Euro 11,4562
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Biden - Şi zirvesinde gündem Tayvan krizi

» »
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı ilk görüşmede ABD'yi Tayvan konusunda "geri adım atması" konusunda uyarması bekleniyor.
Biden - Şi zirvesinde gündem Tayvan krizi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı ilk görüşmede ABD'yi Tayvan konusunda "geri adım atması" konusunda uyarması bekleniyor.

Konu hakkında bilgi Çin basınında yer aldı.

İki ülke arasında aralarında başta Çin'in kendi parçası olarak gördüğü Tayvan olmak üzere ticaret, teknoloji ve Sincan'da yaşanan insan hakları ihlalleri gibi birçok konuda anlaşmazlık yaşanırken Şi ve Biden'ın Pekin yerel saati ile yarın sabah bir görüşme gerçekleştirmesi planlanmış durumda.

Çin'de China Daily gibi devlet basın kuruluşları Çin-ABD ilişkileri gibi önemli konularda yetkililer tarafından bilgilendirilirken daha önce Çinli liderlerin hangi konulara öncelik verecekleri konusunda doğru tahminlerde bulunmuşlardı.

Global Times'ın bugünkü manşetinde "Tayvan sorunu Çin'in nihai kırmızı çizgisi" ifadesi yer alırken, haberde "Çin ve ABD arasında stratejik bir sorun yaşanmasının önüne geçmek için ABD Tayvan konusunda geri adım atmalı ve bu konuya müdahil olmamalı" denildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82.2 milyon dolara satıldı11 Kasım 2021 Perşembe 21:35
  • Çin, ABD Kongre Heyetinin Tayvan Ziyaretini Protesto Etti10 Kasım 2021 Çarşamba 18:41
  • Nobel Ödüllü aktivist Malala evlendi10 Kasım 2021 Çarşamba 15:41
  • Çin dönüşümü sağlayamazsa kriz derinleşebilir10 Kasım 2021 Çarşamba 11:51
  • Büyük Önder Atatürk Pakistan'da anıldı10 Kasım 2021 Çarşamba 11:37
  • Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Karadeniz’deki savaş alanını araştırıyor09 Kasım 2021 Salı 21:38
  • Çin’de koronavirüse karşı geliştirilen ilaçlar umut vadediyor09 Kasım 2021 Salı 20:09
  • Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan araçlarına ateş açtı09 Kasım 2021 Salı 19:58
  • Hindistan'da sel: En az 5 ölü09 Kasım 2021 Salı 12:08
  • Pakistan'da hükümet, terör örgütü TTP ile ateşkes yapıldığını duyurdu08 Kasım 2021 Pazartesi 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti