ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak Donald Trump yönetiminden, ülkede hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı acil harekete geçilmesini istedi.

Biden, Kovid-19 ile mücadele için oluşturduğu ekibiyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Kovid-19 aşısı her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da ülke genelinde aşı yapılmasının aylar süreceğini belirten Biden, "Bu kriz için acil bir federal müdahale gerekli ama ne yazık ki uzun süredir yok. Ben başkan seçildim ama seneye kadar başkan değilim. Salgın takvimdeki tarihe bakmıyor, süratle yayılıyor. Yönetimin hemen harekete geçmesi gerek." dedi.

Biden, Amerikan halkına ise sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri çağrısı yaptı.

ABD'de ikinci dalga Kovid-19 salgınında son bir haftadır her gün 100 binden fazla vaka tespit ediliyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı 11 milyonu geçerken 249 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD BAŞKANI TRUMP: “NİSANA KADAR TÜM NÜFUSA YETECEK KADAR AŞIMIZ OLACAK”

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı nisan ayına kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını belirterek, ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlatılan "Warp Speed Operasyonu" hakkında bilgi verdi.

Son 9 ayda virüse karşı ülke tarihindeki en büyük seferberliği ilan ettiklerini belirten Trump, "Biz rekor sürelerde tedavi ve aşı geliştirilmesi konusunda öncülük ediyoruz. Tarihimizde bu kadar hızlı bir şey gerçekleşmemişti." dedi.

Trump, Kovid-19 için "Çin Virüsü" tanımlamasını kullanmaya devam ederek Pfizer'ın geliştirdiği aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu, yakında buna benzer başka aşıların da ortaya çıkabileceğini belirtti.

Temmuz ayında Pfizer ile ilk etapta 100 milyon, daha sonra da 600 milyon doz aşının geliştirilmesi ve dağıtımı için 1,95 milyar dolarlık anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, "Bu sayede Pfizer'ın aşısı bedava olacaktı. Pfizer'ın Warp Speed'in bir parçasını söylemesi talihsizdi. Biz çok yakında bu aşıyı onaylayacağız ve yakın zamanda kullanmaya devam edeceğiz. Aşı onaylandığında yönetimimiz aşının dağıtımını organize edecek." diye konuştu,

Trump, aşının ilk etapta acil yardım çalışanlarına, yaşlılara ve yüksek risk gruplarına dağıtılacağını ifade ederek "Bu ilk etap dağımı haftalar içinde yapabiliriz. Şu anda virüsün daha çok yaşlıları etkilediğini biliyoruz. Risk gruplarına aşıyı uygulayarak hastaneye yatış ve ölüm oranlarını düşüreceğiz. Şu anda vaka sayımız yüksek, bunun nedeni de bizim herkesten çok test yapıyor olmamız." dedi.

Yakın zamanda milyonlarca doz aşıya sahip olmayı planladıklarını kaydeden Trump, "Aşılar, son onayları bekliyor. Nisana kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak." diye konuştu.

Trump, aşıya güvenmediklerini söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo'ya da yüklenerek "Ne yazık ki New York Valisi bize aşıyı dağıtmamız için izin verene kadar bu eyalete aşı dağıtamayacağız. Birçok insanın aşıyı istediğini biliyorum ama Vali izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Karantinanın ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Sağlıklı Amerikalılar işlerine, çocuklar okullarına dönerken, savunmasız nüfusu da koruyabiliriz. Biz ikinci bir karantinaya gitmeyeceğiz. Yönetim (seçimler) konusunda gelecekte ne olur bilmiyoruz, zaman gösterecektir. Ancak benim yönetimim ikinci bir karantina uygulamayacak. Tedavinin, sorundan daha kötü olmasına izin veremeyiz."